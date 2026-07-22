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Jantunen (26, 204 cm) u Madrid stiže iz Fenerbahčea, za koji je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka na 36 utakmica. Sa turskim klubom osvojio je prvenstvo i Kup Turske, a igrao je i na završnom turniru Evrolige.

Pre dolaska u Fenerbahče dve sezone proveo je u Parizu, sa kojim je osvojio Evrokup 2024. godine i izborio plasman u plej-of Evrolige 2025. Tokom sezone 2024/25 odigrao je svih 38 utakmica kao starter i prosečno beležio 7,5 poena i 4,8 skokova. Sa Parizom je osvojio i Liga kup Francuske 2024, Kup Francuske 2025. i titulu prvaka Francuske iste godine.

Jantunen će postati prvi finski košarkaš u istoriji koji će nositi dres Real Madrida.

Karijeru je započeo u Helsinškoj košarkaškoj akademiji, a potom je otišao u Sjedinjene Američke Države, gde je dve godine igrao za Univerzitet Juta. Po povratku u Evropu nastupao je za Ostende, sa kojim je osvojio BNXT ligu 2022. godine i bio proglašen za najboljeg šestog igrača takmičenja.

Sezonu 2022/23 proveo je u italijanskom Trevizu, odakle je prešao u Pariz.

Jantunen je standardni reprezentativac Finske još od svoje 18. godine. Nastupao je na Svetskom prvenstvu i Evropskom prvenstvu, a bio je jedan od ključnih igrača Finske na Evropskom prvenstvu 2025, gde je njegova selekcija stigla do polufinala.

(Beta)