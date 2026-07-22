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Vembanjama će se naći na naslovnoj strani standardnog izdanja, Klark na 'deluxe' izdanju, dok će Rouz krasiti limitirano Ultra izdanje.

Standardno izdanje igre biće dostupno od 4. septembra, dok će 'deluxe' i Ultra verzije biti dostupne u okviru ranog pristupa od 28. avgusta.

"Ovo je ostvarenje sna", rekao je Vembanjama povodom izbora za zaštitno lice igre.

Klark je istakla da joj je velika čast što se nalazi na naslovnici.

"Posebno je biti na naslovnoj strani jer ova igra dopire do navijača širom sveta", rekla je košarkašica Indijane.

Rouz, koji je već bio na naslovnici izdanja NBA 2K13, rekao je da želi da bude inspiracija mladim sportistima.

"Ovo je prilika da inspirišem mlade sportiste da ostanu posvećeni košarci i pokažem im da se veliki trud i bezbroj sati rada na kraju isplate", izjavio je bivši najkorisniji igrač NBA lige.

(Beta)