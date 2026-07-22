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Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, oglasio se na mreži „X“ u trenutku kada se naveliko nagađa o novim imenima u taboru crno-belih.

Iako je beogradski klub za sada zvanično potvrdio jedino dolazak Kevarijusa Hejsa, medije je obišla vest da je opremu kluba zadužio i Derik Vilis potpisom na dve godine, što iz Humske još uvek niko nije službeno potvrdio.

KK Crvena zvezda - KK Partizan derbi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Mijailović u svojoj kratkoj poruci nije imenovao igrače, ali je tom objavom uspeo samo dodatno da rasplamsa maštu i podigne očekivanja pristalica crno-belih.

- Ponekad se najvažniji posao obavlja daleko od reflektora - napisao je Ostoja.

Ostaje da se sačeka hoće li ova poruka prvog čoveka Partizana ubrzo dobiti potvrdu u vidu novog potpisa, dok navijači sa nestrpljenjem očekuju da se klub zvanično oglasi o sledećim koracima u prelaznom roku.

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Ostoja Mijailović Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić