MISTERIOZNA PORUKA OSTOJE MIJAILOVIĆA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! Prvi čovek Partizana bacio navijače u TRANS, komentari samo pljušte!
Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, oglasio se na mreži „X“ u trenutku kada se naveliko nagađa o novim imenima u taboru crno-belih.
Iako je beogradski klub za sada zvanično potvrdio jedino dolazak Kevarijusa Hejsa, medije je obišla vest da je opremu kluba zadužio i Derik Vilis potpisom na dve godine, što iz Humske još uvek niko nije službeno potvrdio.
Mijailović u svojoj kratkoj poruci nije imenovao igrače, ali je tom objavom uspeo samo dodatno da rasplamsa maštu i podigne očekivanja pristalica crno-belih.
- Ponekad se najvažniji posao obavlja daleko od reflektora - napisao je Ostoja.
Ostaje da se sačeka hoće li ova poruka prvog čoveka Partizana ubrzo dobiti potvrdu u vidu novog potpisa, dok navijači sa nestrpljenjem očekuju da se klub zvanično oglasi o sledećim koracima u prelaznom roku.