Košarkaški klub Partizan objavio je novo zvanično pojačanje putem svojih društvenih mreža, pošto će crno-beli dres naredne sezone nositi Lamar Stivens.
Košarka
BUM! Partizan završio najveće pojačanje ovog leta: Lamar Stivens novi košarkaš crno-belih!
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Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfis Grizlisa, Boston Seltiksa i Klivlend Kavalirsa je potpisao sa crno-belima dvogodišnji ugovor.
U pitanju je krilni košarkaš, rođen u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29 godina. Lamar Stivens će u Beograd stići na početak priprema za narednu sezonu polovinom avgusta.
Prošle sezone u francuskom prvenstvu beležio je 9,7 poena po utakmici uz 3,5 skokova i 1,4 asistencija. Kada je Evroliga u pitanju, proseci su bili gotovo identični, pošto je Lamar Stivens beležio 9,3 poena po meču uz 3,3 uhvaćenih lopti i 0,8 asistencija.
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