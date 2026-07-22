Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfis Grizlisa, Boston Seltiksa i Klivlend Kavalirsa je potpisao sa crno-belima dvogodišnji ugovor.

U pitanju je krilni košarkaš, rođen u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29 godina. Lamar Stivens će u Beograd stići na početak priprema za narednu sezonu polovinom avgusta.

Prošle sezone u francuskom prvenstvu beležio je 9,7 poena po utakmici uz 3,5 skokova i 1,4 asistencija. Kada je Evroliga u pitanju, proseci su bili gotovo identični, pošto je Lamar Stivens beležio 9,3 poena po meču uz 3,3 uhvaćenih lopti i 0,8 asistencija.

Ne propustiteKošarkaVELIKO PRIZNANJE: Vembanjama, Klark i Rouz na naslovnicama NBA 2K27!
Viktor Vembanjama
KošarkaMISTERIOZNA PORUKA OSTOJE MIJAILOVIĆA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! Prvi čovek Partizana bacio navijače u TRANS, komentari samo pljušte!
Ostoja Mijailović
KošarkaREAL NE STAJE: Doveli jednog od osvajača Evrolige!
Real Madrid
KošarkaPARTIZAN ZAVRŠIO TREĆE POJAČANJE: Iz Pariza stigao šuter u telu četvorke
Derik Vilis na meti Partizana

00:20
Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde Izvor: arena 4 premium