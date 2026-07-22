U pitanju je krilni košarkaš, rođen u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29 godina. Lamar Stivens će u Beograd stići na početak priprema za narednu sezonu polovinom avgusta.

Prošle sezone u francuskom prvenstvu beležio je 9,7 poena po utakmici uz 3,5 skokova i 1,4 asistencija. Kada je Evroliga u pitanju, proseci su bili gotovo identični, pošto je Lamar Stivens beležio 9,3 poena po meču uz 3,3 uhvaćenih lopti i 0,8 asistencija.