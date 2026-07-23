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Talentovani slovenački košarkaš Lukas Bojović i zvanično je napustio Partizan i karijeru nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je predstavljen kao novo pojačanje američkog univerziteta Vejk Forest.

Mladi bek odlučio je da evropski put zameni NCAA ligom, koja poslednjih godina predstavlja jednu od najbržih staza ka NBA. Posle dve sezone provedene u omladinskom pogonu crno-belih, Bojović će naredni korak u karijeri napraviti u dresu ekipe Vejk Forest Demon Dikonsa, člana moćne Atlantske obalske konferencije (ACC).

1/5 Vidi galeriju Lukas Bojović u dresu Partizana Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Iako je prošlog leta bio priključen prvom timu Partizana i trenirao pod komandom Željka Obradovića, nije dobio priliku da debituje u zvaničnoj utakmici. Zato je zablistao u mlađim kategorijama, gde je bio jedan od najboljih igrača svoje generacije.

Brojke dovoljno govore – u juniorskoj ligi Srbije prosečno je beležio 22 poena i 5,6 asistencija, dok je na Evroliginom turniru Next Generation u Beogradu imao impresivnih 22,8 poena po utakmici. Bio je izabran u idealnu petorku turnira, a zatim je briljirao i na čuvenom Albert Švajcer turniru, jednom od najjačih juniorskih takmičenja na svetu. Sjajne partije donele su mu i poziv na Adidas Evrokamp u Trevizu, gde ga je pratilo mnogo NBA i evroligaških skauta.

U Vejk Forestu ne kriju koliko očekuju od mladog Slovenca.

„Lukas donosi visinu, kvalitet i šut našoj spoljnoj liniji. Poslednje dve godine proveo je u jednom od najvećih evropskih klubova, Partizanu. Bio je u idealnoj petorci turnira Next Generation u Beogradu i Albert Švajcer turnira, a nedavno je nastupio i na Adidas Evrokampu u Trevizu. Smatra se jednim od najboljih evropskih igrača svoje generacije. Ovog leta igraće za reprezentaciju Slovenije na Evropskom prvenstvu do 18 godina i verujemo da su njegovi najbolji dani tek pred njim. Veoma smo srećni što je postao deo našeg programa“, rekao je trener Stiv Forbs.

Američki mediji navode da je Vejk Forest ovog leta tražio kvalitetno pojačanje iz Evrope i da u Bojoviću vidi igrača koji može da doprinese već u prvoj sezoni zahvaljujući odličnom šutu, pregledu igre i sposobnosti da pokriva više bekovskih pozicija. U klubu veruju da bi upravo on mogao da bude jedno od prijatnijih iznenađenja naredne NCAA sezone.

Za Partizan je ovo još jedan odlazak velikog talenta preko Atlantika. Bojović nije stigao do debija u seniorskom timu, ali će sada u NCAA pokušati da napravi iskorak koji bi ga jednog dana mogao odvesti pravo u NBA.