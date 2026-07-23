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Čuvao je najveće NBA zvezde, igrao protiv najboljih košarkaša sveta, a sada će nositi crno-beli dres.

Novi as Partizana Lamar Stivens iza sebe ima godine iskustva u najjačoj ligi sveta, ali i životnu priču koja pokazuje kakav se mentalitet krije iza njegovog imena. Karijera ovog momka je najbolji dokaz da upornost često pobedi sve prepreke.

Stivensu uspeh nije pao sa neba, naprotiv, morao je da se bori kao lav za svaki minut, svaki ugovor i svaku priliku.

Posle četiri fantastične godine na čuvenom Pen Stejtu, gde je postigao više od 2.000 poena i postao jedan od najboljih strelaca u istoriji univerziteta, mnogi su očekivali da će čuti njegovo ime na NBA draftu 2020. godine. Međutim, usledio je hladan tuš - nijedan klub ga nije izabrao.

Za mnoge bi to bio kraj sna, ali za Stivensa tek početak.

Umesto da odustane, prihvatio je dvosmerni ugovor sa Klivlend Kavalirsima i krenuo težim putem. Malo po malo izborio se za mesto u rotaciji, a navijače je osvojio neverovatnom energijom, čvrstom odbranom i borbenošću. Nije bio igrač koji puni statistiku, već onaj koji dobija najteže zadatke - da čuva najbolje protivničke košarkaše i ostavi srce na parketu. Upravo zbog toga postao je miljenik publike u Klivlendu.

Tokom NBA karijere nosio je dresove Klivlend Kavalirsa, Boston Seltiksa i Memfis Grizlisa, a bio je deo i šampionskog sastava Bostona pre nego što je trejdovan. Ukupno je odigrao više od 220 utakmica u najjačoj ligi sveta.

1/8 Vidi galeriju NBA karijera - Lamar Stivens Foto: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia, Justin Ford / Getty images / Profimedia

Najbolje individualno veče imao je u dresu Memfisa, kada je protiv Dalas Maveriksa ubacio čak 31 poen, pokazavši da ume mnogo više od uloge specijaliste za odbranu.

Prva evropska stanica bio je Pariz

Posle pet sezona u NBA odlučio je da prvi put pređe Atlantik i prihvati ponudu Pariza. Brzo se prilagodio evropskoj košarci, a u Evroligi je prosečno beležio 9,3 poena i 3,3 skoka, uz odličan procenat šuta za tri poena. Upravo te partije preporučile su ga Partizanu, koji ga je doveo na dvogodišnji ugovor.

Knjiga za decu

Van parketa, Stivens je potpuno drugačiji od slike ratnika kakvu ostavlja na terenu.

Dok je još igrao za Pen Stejt, napisao je dečju knjigu "Lamar's Climb – A Journey to Happy Valley". Knjiga kroz njegovu životnu priču deci približava geografiju, obrazovanje i važnost prihvatanja različitosti, a u njenom stvaranju učestvovale su i osobe sa posebnim potrebama. Knjiga je deljena mališanima tokom utakmica Pen Stejta i naišla je na odličan prijem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zašto ga je želeo Partizan?

Stivens možda nije NBA superzvezda, ali jeste košarkaš kakve treneri obožavaju. Može da igra na više pozicija, izuzetno je fizički moćan, agresivan u odbrani i spreman da uradi sve za ekipu.

Upravo zbog toga u Humskoj veruju da su dobili igrača koji bi mogao da postane jedan od ključnih ljudi u sistemu Đoana Penjaroje. A kada se pogleda put kojim je prošao - od momka kog niko nije želeo na draftu do čoveka sa više od 220 NBA utakmica - jasno je da Lamar Stivens nikada nije birao lakši put. Upravo zato u Partizanu veruju da bi mogao da bude jedno od najvećih pojačanja ovog leta.