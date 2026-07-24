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Hrvatski košarkaš Ivan Vučić novi je igrač Zadra, saopštio je danas taj klub.

On je potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu.

Vučić je u protekle dve sezone bio MVP hrvatske Premijer lige. ; U sezoni 2024/25. priznanje je osvojio u dresu Dinama Zagreb, a u sezoni 2025/26. u dresu riječkog Kvarnera. Prošle sezone bio je i najbolji skakač lige.

Vučić je prošao omladinski pogon Cedevite, a tokom karijere nosio je dresove Zaboka, Splita, Gorice i Alkara. U sezoni 2021/22. nastupao je za Sonik Puntamiku, nakon čega je prešao u Cedevitu Junior.

Sledeće tri sezone proveo je u Dinamu Zagreb, gde se razvio u jednog od najboljih igrača hrvatskog prvenstva.