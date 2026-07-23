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Američki centar, nekadašnji košarkaš Partizana Brendon Dejvis objavio je danas da je odlučio da završi igračku karijeru.

Japanski klub Alvark Tokio potvrdio je da je Dejvis zatražio povlačenje, nakon čega su se dve strane dogovorile o raskidu ugovora za sezonu 2026/27.

1/5 Vidi galeriju Brendon Dejvis Foto: Starsport

"Ovo je veoma iznenadna objava, ali sam nakon dugog razmišljanja odlučio da se povučem iz profesionalne košarke", naveo je 34-godišnji Dejvis u saopštenju.

"Želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost svima u Alvark Tokiju, trenerima, stručnom štabu i navijačima za vreme koje sam proveo u ovom klubu. Uvek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili. Hvala vam puno", dodao je on.

Osim za Partizan i Alvark Tokio, Dejvis je u karijeri između ostalog igrao i za Filadelfiju, Bruklin, Monako, Žalgiris, Barselonu, Milano i Valensiju.

Beta