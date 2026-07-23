Slušaj vest

Američki centar, nekadašnji košarkaš Partizana Brendon Dejvis objavio je danas da je odlučio da završi igračku karijeru.

Japanski klub Alvark Tokio potvrdio je da je Dejvis zatražio povlačenje, nakon čega su se dve strane dogovorile o raskidu ugovora za sezonu 2026/27.

Brendon Dejvis Foto: Starsport

"Ovo je veoma iznenadna objava, ali sam nakon dugog razmišljanja odlučio da se povučem iz profesionalne košarke", naveo je 34-godišnji Dejvis u saopštenju.

"Želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost svima u Alvark Tokiju, trenerima, stručnom štabu i navijačima za vreme koje sam proveo u ovom klubu. Uvek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili. Hvala vam puno", dodao je on.

Dejvis se pridružio Alvarku uoči sezone 2025/26, nakon što je prethodnu sezonu proveo u Partizanu.

Osim za Partizan i Alvark Tokio, Dejvis je u karijeri između ostalog igrao i za Filadelfiju, Bruklin, Monako, Žalgiris, Barselonu, Milano i Valensiju.

Beta

Ne propustiteKošarkaMALO POZNATA ISTORIJA! Preci Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića i Dražena Petrovića potiču iz istog plemena u staroj Hercegovini
Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu
KošarkaKO JE LAMAR STIVENS, NOVI RATNIK PARTIZANA? Čuvao je najveće zvezde NBA, napisao KNJIGU ZA DECU - priča o borbi, karakteru i neverovatnom putu!
Lamar Stivens
KošarkaPARTIZAN OSTAO BEZ VELIKOG BISERA! Jedan od najtalentovanijih mladih bekova napustio crno-bele i otišao u Ameriku!
Lukas Bojović
KošarkaBUM! Partizan završio najveće pojačanje ovog leta: Lamar Stivens novi košarkaš crno-belih!
Lamar Stivens

00:51
brendon dejvis Izvor: Mondo/Tijana Jevtić