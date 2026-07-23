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Jedan kratak komentar Džejmsa Nanelija na društvenim mrežama pokrenuo je lavinu među navijačima Partizana! Iskusni Amerikanac zagolicao je maštu Grobara nakon pitanja o mogućem povratku u crno-beli dres.

Džejms Naneli je ovog leta postao slobodan igrač nakon rastanka sa atinskim AEK-om, a prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, njegovi predstavnici ponudili su iskusnog šutera Partizanu.

Ipak, za sada nema konkretnih pregovora između dve strane, ali je sama mogućnost povratka nekadašnjeg miljenika navijača odmah izazvala reakcije među pristalicama crno-belih.

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Naneli je dve sezone nosio dres Partizana i bio jedan od važnih igrača ekipe Željka Obradovića. Posebno se pamti njegov doprinos u velikim utakmicama, kao i sjajna saradnja sa trofejnim trenerom.

Međutim, njegov poslednji period u Beogradu nije završen na način na koji su svi očekivali.

Odlazak koji je podelio navijače

Rastanak Amerikanca i Partizana obeležio je incident tokom finalne serije protiv Crvene zvezde.

Naneli je tada imao fizički sukob sa Stefanom Lazarevićem u tunelu, nakon čega je Obradović odlučio da ga ne uvrsti u tim za nastavak serije.

Po završetku sezone klub se zahvalio iskusnom beku, a Naneli je karijeru nastavio u Kini.

Ipak, vreme je prošlo, a mnogi navijači Partizana nisu zaboravili njegove partije u crno-belom dresu.

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Jedna poruka pokrenula priču

Kada su se pojavile informacije da bi Naneli mogao da se vrati u Humsku, navijači su odmah reagovali.

Jedan od njih direktno ga je upitao na društvenoj mreži X da li ima istine u pričama o povratku u Partizan.

Odgovor Amerikanca bio je kratak, ali dovoljan da izazove buru:

"Uh"

Ta jedna reč bila je dovoljna da se pokrene lavina komentara. Jedni navijači pozivali su ga da se vrati, dok su drugi podsetili na način na koji je završio prethodni mandat.

Sjajna sezona

Iako ima 36 godina, Naneli je prošle sezone pokazao da i dalje može da bude ozbiljno pojačanje.

U dresu AEK-a pružao je odlične partije i u grčkom prvenstvu prosečno beležio 14,1 poen, 4,1 skok i 2,9 asistencija.

U FIBA Ligi šampiona bio je još efikasniji – 14,2 poena, 3,7 skokova i 3,1 asistencija po utakmici.

Da li će doći do velikog povratka u Partizan ili će ovo ostati samo priča koja je uzburkala Grobare, za sada nije poznato.

Ali jedno je sigurno - Džejms Naneli je jednim kratkim odgovorom ponovo uspeo da pokrene crno-belu javnost.