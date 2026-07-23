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Muška U-18 reprezentacija Srbije od 25. jula počinje borbu na Evropskom prvenstvu u Italiji, sa ciljem da nastavi fantastičan niz i donese treću ovogodišnju medalju za mlađe selekcije našeg košarkaškog saveza. Međutim, izabranike selektora Saše Ocokoljića zadesio je težak udarac na samom finišu priprema.

Jedan od ključnih igrača u timu, Aleksej Nedeljković, doživeo je povredu kolena na poslednjem treningu pred polazak i neće moći da pomogne saigračima u borbi za evropski tron.

1/4 Vidi galeriju Aleksej Nedeljković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovu vest zvanično je potvrdila i Crvena zvezda:

- Aleksej Nedeljković, naš mladi prvotimac koji je u sezoni za nama zabeležio prve seniorske minute, a potom potpisao i prvi profesionalni ugovor sa crveno-belima, povredio je koleno na poslednjem treningu reprezentacije do 18 godina pred put na EP u Italiji i neće biti u sastavu. Nakon detaljnih lekarskih pregleda biće poznat precizan stepen povrede - stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.



I pored izostanka važnog aduta, optimizam u taboru Srbije ne jenjava. Izabranici Saše Ocokoljića su tokom pripremnog perioda prikazali odličnu igru, što potvrđuju i dve ubedljive pobede u prokerama protiv vršnjaka iz Nemačke. Očekivanja su velika, a tim se nada da će ponoviti uspehe U-20 i U-17 selekcija koje su već obradovale naciju ovog leta.

Šampionat Starog kontinenta održava se od 25. jula do 2. avgusta u italijanskom Trentinu. Srbija se nalazi u Grupi B, gde će joj rivali u prvoj fazi biti reprezentacije Slovačke, Turske i Danske.

Sastav Srbije za U-18 Evropsko prvenstvo

Pod nacionalnim zastavom u Trentinu nastupaće sledeći igrači:

Jovan Bikić, Andrej Bjelić, Andrija Šušić, Đorđe Lilić, Lazar Maksić, Vuk Danilović, Novak Pavlović, Luka Roganović, Luka Živojinović, Nikola Karalić i Đorđe Gnjato.

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