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U Majami Hitu nastala je prava pometnja posle jedne objave! Samo nekoliko sati nakon što je slučajno objavljena najava konferencije za predstavljanje Lebrona Džejmsa, jedan zaposleni ostao je bez posla, a klub je već raspisao konkurs za upražnjeno radno mesto.

Oglas za upražnjeno radno mesto Foto: Screenshot

Sve je počelo kada se na zvaničnom Jutjub kanalu Majamija nakratko pojavio video pod nazivom "LeBron James Introductory Press Conference", zakazan za 27. jul. Objava je ekspresno obrisana, ali su navijači uspeli da naprave snimke ekrana, koji su za nekoliko minuta preplavili društvene mreže i pokrenuli lavinu spekulacija da se "Kralj" vraća na Floridu.

Iz kluba su ubrzo objasnili da nije reč o procureloj informaciji, već o internom pripremljenom materijalu koji je greškom postao javan. Portparol Hita naveo je da tim za društvene mreže unapred priprema sadržaj za različite scenarije u prelaznom roku, ali da objava nije smela da bude dostupna javnosti.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Međutim, tu priča nije završena.

Američki mediji i korisnici društvenih mreža primetili su da je ubrzo nakon incidenta na LinkedInu osvanuo oglas za zapošljavanje u digitalnom i produkcionom timu Majamija, što je dodatno podgrejalo priče da je osoba odgovorna za propust dobila otkaz. Klub nije zvanično potvrdio da je oglas povezan sa incidentom, niti je saopštio da je neko otpušten, ali je tajming izazvao brojne komentare među navijačima.

Dok se u Majamiju bore sa posledicama nesvakidašnjeg propusta, NBA javnost i dalje čeka najvažniju odluku leta - gde će Lebron Džejms nastaviti karijeru. Posle odlaska iz Los Anđeles Lejkersa, među glavnim kandidatima za njegov potpis pominju se upravo Majami, Klivlend, Filadelfija i Golden Stejt.