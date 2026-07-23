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Mladi košarkaš Milan Pejin osvojio je titulu evropskog šampiona na prestižnom "The One" Euro Finals takmičenju, u organizaciji brenda Jordan, održanom 18. jula u Londonu. Tom pobedom, Pejin je ostvario plasman na svetsko finale u Šangaju, gde će Srbiju predstavljati u konkurenciji najboljih mladih igrača, u atraktivnom formatu basketa 1 na 1.

Atmosferi na terenu ovogodišnjeg takmičenja u Londonu doprineo je i dolazak NBA zvezde Džejsona Tejtuma, koji je prisustvovao završnici turnira i uručio priznanja najbolje plasiranim takmičarima, među kojima je bio i novi evropski šampion iz Srbije.

1/5 Vidi galeriju Milan Pejin Foto: delightclub.fr

Finale, koje je okupilo pobednike nacionalnih "The One" turnira iz Pariza, Londona, Madrida, Ljubljane i Beograda, predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih platformi za mlade košarkaše, pružajući im priliku da svoj talenat pokažu na velikoj sceni, ali i da naprave značajan korak u svojoj sportskoj karijeri.

Do titule evropskog šampiona Milan Pejin stigao je pobedom u finalnom duelu protiv predstavnika Francuske, potvrdivši kvalitet i dinamiku igre koje je prethodno pokazao i na lokalnom "The One" turniru u Beogradu. Tokom naredne faze takmičenja, osim što će se u Kini nadmetati sa najboljim mladim igračima sa svih kontinenata, imaće priliku i da postane jedan od zvaničnih ambasadora brenda Jordan.

Na evropskom finalu Srbiju su u Londonu predstavljali i mladi košarkaški ambasadori Danilo Bubanja, Jovana Maksimović i Dijana Gordanić, koji su zajedno sa Milanom Pejinom plasman na međunarodni turnir ostvarili pobedama na spektakularnom "The One" turniru na Kalemegdanu, uz podršku jednog od najvećih košarkaška današnjice i Jordan ambasadora Luke Dončića, ali i brojnih košarkaških fanova.

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