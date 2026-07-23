Slušaj vest

Dvadesetpetogodišnji reprezentativac Poljske potpisao je dvogodišnji ugovor i tako se vraća u Evroligu, u kojoj je 2024. godine osvojio titulu sa Panatinaikosom.

Balcerovski (25, 215 cm) je evroligaški debi imao u dresu Gran Kanarije, a tokom karijere osvojio je i Evrokup sa tim klubom 2023. godine. Dva puta je proglašavan za Zvezdu u usponu Evrokupa, 2021. i 2023. godine.

U Barselonu stiže iz Unikahe iz Malage, za koju je nastupao prethodne dve sezone. Sa španskim klubom osvojio je Interkontinentalni kup 2024. i 2025. godine, kao i Kup kralja i FIBA Ligu šampiona 2025.

Prošle sezone u španskom prvenstvu prosečno je beležio 10,5 poena, 3,4 skoka i 0,8 blokada po utakmici, uz 66,1 odsto uspešnosti šuta za dva poena. U FIBA Ligi šampiona imao je prosek od 8,8 poena, 2,3 skoka i 0,9 blokada, pomogavši Unikahi da stigne do završnog turnira.

Balcerovski je jedan od samo dvojice košarkaša koji su osvojili Evroligu, Evrokup i FIBA Ligu šampiona. Drugi je igrač Olimpijakosa Tajson Vord.

Poljski centar je sa 14 godina prešao u omladinski pogon Gran Kanarije, a tokom karijere je jednu sezonu proveo i na pozajmici u Megi. Standardni je reprezentativac Poljske, za koju je nastupao na Svetskom prvenstvu i Evropskom prvenstvu.

(Beta)