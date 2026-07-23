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Bivši as Denver Nagetsa, Taj Loson (38), iznova je završio iza rešetaka pošto je priveden pod sumnjom da je iz jedne radnje u Koloradu ukrao flašu votke.

Sve se odigralo 16. jula u večernjim satima, oko 20 časova po lokalnom vremenu. Prema navodima iz policijskog zapisnika, vlasnica lokala je alarmirala organe reda nakon što je muškarac jednostavno uzeo flašu žestine i bez plaćanja odšetao napolje.

Kako tvrde očevici, Loson je otvorio bocu i počeo da pije čim je izašao iz radnje, a potom je produžio u obližnji lokal. Tamo je seo za šank ne ispuštajući ukradeno piće iz ruku. Svedoci su policajcima ispričali da je nekadašnji košarkaš bio izuzetno pijan i da se jedva držao na nogama. Patrola ga je ubrzo po dolasku prepoznala i stavila mu lisice na ruke.

1/6 Vidi galeriju Taj Loson Foto: Doug Pensinger / Getty images / Profimedia

Ovo je tek najnoviji ispad u dugačkom nizu skandala koji prate Losona otkako mu je karijera krenula nizbrdo. Tokom proteklih godina nekadašnja NBA zvezda više puta je hapšena zbog vožnje u pijanom stanju, nasilničkog ponašanja u porodici i pravljenja nereda na javnim mestima.

Loson je u najjačoj košarkaškoj ligi sveta proveo osam godina, a najsvetlije trenutke doživeo je upravo u Koloradu u dresu Denvera. Pored Nagetsa, nastupao je i za Hjuston, Indijanu i Sakramento, da bi potom otišao u inostranstvo gde je igrao u Kini i Grčkoj. Njegovi konstantni problemi sa zakonom potisnuli su u drugi plan nesporan talenat kojim je važio za jednog od najbržih plejmejkera u NBA ligi.