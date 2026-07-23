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Kako se navodi, reč je o snažnom i svestranom 24-godišnjem krilnom košarkašu visokom 201 centimetar, koji ima sjajnu sezonu u NCAA ligi i priznanje za najboljeg "šestog igrača" u San Belt konferenciji.

U sezoni 2025/26, Vajt je nastupio u svih 37 utakmica i prosečno beležio 9,7 poena, 3,1 skok i 2,3 asistencije, uz 18 utakmica sa dvocifrenim brojem poena i tri utakmice sa više od 20 poena.

"Atletizam, energija, čvrsta igra u oba smera i pobednički karakter – kvaliteti koji čine Vajta značajnim pojačanjem u timu TFT za novu sezonu", ističe uprava skopskog kluba koji će u sezoni 2026/27. Igrati i u ABA 2 ligi.

(Beta)