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Gej (28 godina, 206 cm) stiže iz ekipe Vindi Siti Buls, razvojnog tima Čikago Bulsa, za koji je prošle sezone u G ligi prosečno beležio 14,9 poena, 7,5 skokova i 1,4 blokade na 47 utakmica.

Tokom prethodne sezone upisao je i dva nastupa za Čikago Bulse u NBA ligi, uz prosek od osam poena i tri skoka.

Koledž karijeru gradio je na Univerzitetu Stoni Bruk i Univerzitetu Pitsburg, a profesionalni put započeo je u Teksas Ledžendsima. Tokom karijere nastupao je i za Toronto Reptorse u NBA ligi, kao i za njihove razvojne timove Reptors 905 Misisoga i Kapital Siti Go-Go u G ligi.

Dolaskom u Valensiju, Gej će naredne sezone prvi put u karijeri zaigrati u Evroligi.

(Beta)