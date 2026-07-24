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Jedan od najomiljenijih srpskih košarkaša ponovo je spreman za akciju! Boban Marjanović zvanično se vraća na parket nakon što je potpisao kratkoročni ugovor sa filipinskom ekipom SGA, potvrdio je njegov agent Miško Ražnatović.

Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnja zvezda Crvene zvezde predvodiće ovaj tim na prestižnom Vilijam Džons kupu (William Jones Cup), koji se održava na Tajvanu.

Bivši NBA as i ljubimac navijača

Marjanović iza sebe ima bogatu višegodišnju karijeru u najjačoj košarkaškoj ligi sveta (NBA), gde je izgradio status jednog od najprepoznatljivijih evropskih igrača.

1/14 Vidi galeriju Boban Marjanović Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Perspektiva Ilirija/Ales Fevzer

Tokom boravka preko okeana branio je boje nekoliko franšiza:

San Antonio Spars

Detroit Pistons

Filadelfija Seventisiksers

Dalas Maveriks

Hjuston Rokits

Pored sjajnih partija pod obručima, popularni "Bobi" je u SAD stekao ogromnu armiju obožavatelja zahvaljujući svojoj neverovatnoj harizmi, pozitivnoj energiji i specifičnom odnosu prema igri i navijačima.

Dubok trag u evropskoj košarci i dresu Srbije

Pre odlaska preko okeana, Marjanović je ostavio neizbrisiv trag u evropskoj košarci. Svoje najbolje dane na Starom kontinentu proveo je u dresu Crvene zvezde, sa kojom je dominirao regionalnom i domaćom scenom i osvajao trofeje.

Takođe, bio je nezamenljiv deo reprezentacije Srbije na velikim takmičenjima, dajući značajan doprinos uspesima i osvajanju medalja jedne od najuspešnijih generacija naše košarke.

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