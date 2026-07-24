Srpski košarkaš Nikola Jovanović se vratio u ABA ligu.
Košarka
PONOVO U ABA LIGI! Bivši košarkaš Crvene zvezde se vratio u takmičenje sa početka karijere!
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Nikola Jovanović je prošle sezone nastupao za Limož, a od naredne će biti u dresu Beča.
Visoki centar (211 cm) je bio sasvim solidan sa 8.7 poena po meču, kao i 3.6 skokova u francuskom timu.
U karijeri je nastupao za Grand Rapids, Vestčester, Crvenu zvezdu, Trento, Igokeu, Nižnji, Ostende, Antverpen, Halkones, Skafati i Limož.
Njegov transfer u Beč potvrdio je menadžer Miodrag Ražnatović.
Kurir sport/sportske.net
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