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Nikola Jovanović je prošle sezone nastupao za Limož, a od naredne će biti u dresu Beča.

Visoki centar (211 cm) je bio sasvim solidan sa 8.7 poena po meču, kao i 3.6 skokova u francuskom timu.

U karijeri je nastupao za Grand Rapids, Vestčester, Crvenu zvezdu, Trento, Igokeu, Nižnji, Ostende, Antverpen, Halkones, Skafati i Limož.

Njegov transfer u Beč potvrdio je menadžer Miodrag Ražnatović.

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