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Srpski stručnjak Bogdan Karaičić novi je trener košarkaša Balkana, saopštio je klub iz Botevgrada.

Karaičić (41) je tokom prošle sezone vodio Aris, a prethodno je četiri sezone bio pomoćni trener Željku Obradoviću u Partizanu.

Bogdan Karaičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

On je u sezoni 2024/25 vodio Partizan kao glavni trener do trofeja u Superligi Srbije nakon što je Obradović bio suspendovan.
Srpski trener je tokom karijere radio kao član štručnog štaba u nekoliko danskih klubova, Lokomotivi Kubanj, Crvenoj zvezdi i Megi.
Karaičić trenutno obavlja funkciju selektora košarkaške reprezentacije Jermenije.

Balkan će u sezoni 2026/27 debitovati u Evrokupu, a u prvom kolu 29. septembra gostovaće Ulmu.

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir