Bogdan Karaičić novi je trener košarkaša Balkana iz Botevgrada.
Košarka
BIVŠI POMOĆNIK ŽELJKA OBRADOVIĆA IMA NOVI POSAO! Srbin na klupi tima iz komšiluka!
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Srpski stručnjak Bogdan Karaičić novi je trener košarkaša Balkana, saopštio je klub iz Botevgrada.
Karaičić (41) je tokom prošle sezone vodio Aris, a prethodno je četiri sezone bio pomoćni trener Željku Obradoviću u Partizanu.
Bogdan Karaičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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On je u sezoni 2024/25 vodio Partizan kao glavni trener do trofeja u Superligi Srbije nakon što je Obradović bio suspendovan.
Srpski trener je tokom karijere radio kao član štručnog štaba u nekoliko danskih klubova, Lokomotivi Kubanj, Crvenoj zvezdi i Megi.
Karaičić trenutno obavlja funkciju selektora košarkaške reprezentacije Jermenije.
Balkan će u sezoni 2026/27 debitovati u Evrokupu, a u prvom kolu 29. septembra gostovaće Ulmu.
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