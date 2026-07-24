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"Hvala ti, Vasilise! Pojavio si se, obavio svoj posao i pokazao se kao odličan profesionalac i saigrač. Želimo ti sve najbolje u sledećem poglavlju tvoje karijere", piše u objavi Panatinaikosa na društvenoj mreži Iks (X).

Toliopulos (30) je u Panatinaikos došao iz Arisa pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 5,2 poena i 1,1 asistenciju.

Dosadašnji bek Panatinaikosa je u grčkom prvenstvu upisivao 7,2 poena, 2,5 asistencija i 1,2 skoka po utakmici.

Portal Jurohups (Eurohoops) preneo je da bi Toliopulos trebalo da se vrati u Aris.

Ekipu Panatinaikosa je nedavno preuzeo legendarni srpski trener Željko Obradović, a klub su u pauzi između dve sezone napustili i plejmejker Ti Džej Šorts, krilni igrač Džedi Osman, centar Kenet Farid i bek Marijus Grigonis.

(Beta)

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir