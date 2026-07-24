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Američki bek, koji može da igra i na poziciji krila, je sa Barselonom potpisao jednogodišnji ugovor.

Martin (27) je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) prošle sezone igrao za ekipe Filadelfije i Bruklina, i u proseku beležio 6,3 poena, 2,5 skokova i 1,7 asistencija.

Američki košarkaš je u NBA ligi igrao i za Atlantu, dok je u Razvojnoj NBA ligi nastupao za filijale Hoksa, Timbervulvsa, Netsa i Seventisiksersa.

(Beta)