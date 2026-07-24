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Real Madrid je na društvenoj mreži Iks (X) objavio snimak Ljulja i njegovih momenata u dresu tog kluba sa opisom "Nastaviće se".

Ljulj (38) je u Real Madrid došao 2007. godine, i od tad je sa španskim klubom osvojio ukupno 29 trofeja: devet u državnom prvenstvu, devet u Superkupu Španije, sedam u španskom Kupu kralja, tri u Evroligi i jedan u Interkontinentalnom kupu.

Španski bek je i rekorder po broju odigranih utakmica za Real Madrid, zabeleživši ukupno 1249 nastupa za taj klub.

Ljulj ostaje u Realu Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

U Evroligi je prošle sezone u proseku beležio 3,1 poen i 1,5 asistencija, dok je u španskom prvenstvu upisivao 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,3 skoka po utakmici.

Kao član Real Madrida je u sezoni 2016/2017 bio proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige.

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