Kapiten košarkaša Real Madrida Serhio Ljulj produžio je danas ugovor sa španskim klubom do 2027. godine.
Košarka
BUM, SAGA JE KONAČNO ZAVRŠENA! Serhio Ljulj je potpisao! Evo gde slavni košarkaš nastavlja karijeru!
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Real Madrid je na društvenoj mreži Iks (X) objavio snimak Ljulja i njegovih momenata u dresu tog kluba sa opisom "Nastaviće se".
Ljulj (38) je u Real Madrid došao 2007. godine, i od tad je sa španskim klubom osvojio ukupno 29 trofeja: devet u državnom prvenstvu, devet u Superkupu Španije, sedam u španskom Kupu kralja, tri u Evroligi i jedan u Interkontinentalnom kupu.
Španski bek je i rekorder po broju odigranih utakmica za Real Madrid, zabeleživši ukupno 1249 nastupa za taj klub.
Ljulj ostaje u Realu Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
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U Evroligi je prošle sezone u proseku beležio 3,1 poen i 1,5 asistencija, dok je u španskom prvenstvu upisivao 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,3 skoka po utakmici.
Kao član Real Madrida je u sezoni 2016/2017 bio proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige.
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