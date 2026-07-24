Mislio sam da sam završio kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to objavim, i znao sam da mi treba malo vremena da zaista odlučim, ali bio sam prilično siguran da sam odigrao svoju poslednju utakmicu. Bio sam iskren na toj poslednjoj konferenciji za štampu kada sam rekao da moram da se pogledam u ogledalo i odlučim da li još uvek volim ovu igra. Još uvek iskreno volim ovu igru, i imam još šta da dam. Poslednjih nekoliko nedelja je zaista bilo posebno. Nikad nisam mogao da nemam blage veze šta da radim i uzmem pravo vreme samo da razmislim. Imao sam nekoliko sjajnih meseci i sa svim ljudima koje volim odlučim.