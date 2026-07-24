KRAJ NAJVEĆE NBA SAGE! Lebron izabrao novi klub - kakav šok!
Vest je objavio sam košarkaš na društvenim mrežama, koji će na taj način verovatno ispisati poslednju stranicu u svojoj karijeri.
- Još jedno prvenstvo. Verujem da mogu pomoći da Filadelfija postane šampionska ekipa i toliko sam uzbuđen što ću oživeti novu bazu navijača i započeti ovo neverovatno putovanje još jednom zadnji put. Hvala Los Anđelesu. Majami zauvek volim i severoistočni Ohajo će uvek biti dom.
Mislio sam da sam završio kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to objavim, i znao sam da mi treba malo vremena da zaista odlučim, ali bio sam prilično siguran da sam odigrao svoju poslednju utakmicu. Bio sam iskren na toj poslednjoj konferenciji za štampu kada sam rekao da moram da se pogledam u ogledalo i odlučim da li još uvek volim ovu igra. Još uvek iskreno volim ovu igru, i imam još šta da dam. Poslednjih nekoliko nedelja je zaista bilo posebno. Nikad nisam mogao da nemam blage veze šta da radim i uzmem pravo vreme samo da razmislim. Imao sam nekoliko sjajnih meseci i sa svim ljudima koje volim odlučim.
Ovo je moja konačna odluka. Ne idem zbog novca. Ne idem zbog porodice. Šta ja zapravo igram u ovom trenutku? I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim. I dalje želim da se mučim. I dalje želim da se takmičim, da pobedim i da imam šansu da osetim ukus pobede - napisao je Lebron Džejms na društvenoj mreži "X".