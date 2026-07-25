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Ipak, uprkos veličanstvenoj karijeri, njegovo ime decenijama prati skandal koji je mnoge šokirao više od svega što je uradio na parketu.

Naime, početkom osamdesetih, kada je Meluon imao 20 godina i bio na početku košarkaške karijere, trinaestogodišnja devojčica rodila je dete za koje je tvrdila da mu je upravo on otac. Slučaj je izazvao veliku pažnju, ali protiv Melouna nikada nije podignuta krivična optužnica.

Kasnije je DNK analiza potvrdila da je Meloun otac dečaka, a sa porodicom je postignut vansudski dogovor. Dugo nije učestvovao u životu sina, zbog čega je godinama bio na meti žestokih kritika javnosti.

1/5 Vidi galeriju Karl Meloun Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Image of Sport / Newscom / Profimedia, Jed Jacobsohn / Getty images / Profimedia

Tek mnogo kasnije njihov odnos počeo je da se popravlja, a njegov sin Demetres Bel postao je profesionalni igrač američkog fudbala u NFL-u.

Malon je decenijama izbegavao da govori o ovoj temi. Tek 2018. godine priznao je da nije doneo ispravne odluke i rekao da žali zbog svega što se dogodilo.

Dok su se nizali MVP trofeji, Ol-star nastupi i rekordi u dresu Jute Džez, senka ovog slučaja nikada nije nestala. Mnogi smatraju da je upravo to razlog zbog kog se, uprkos nestvarnim sportskim uspesima, njegovo ime i danas često pominje u kontekstu jednog od najvećih skandala u istoriji NBA.

Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Odrastao je u siromaštvu na farmi, uz samohranu majku Širli, dok je njegov otac živeo sa drugom porodicom. Još kao dečak radio je najteže fizičke poslove – sekao drva, lovio i pecao kako bi pomogao porodici da preživi. Upravo su ga takav život i težak rad oblikovali u jednog od najdominantnijih igrača koje je NBA ikada videla.

Tokom 20 sezona u najjačoj ligi sveta postigao je čak 36.928 poena, što ga i danas svrstava među najbolje strelce u istoriji NBA. Dva puta je proglašen za najkorisnijeg igrača lige (MVP), čak 14 puta nastupio je na Ol-star utakmici i ostavio neizbrisiv trag u dresu Jute Džez.

Na parketu je postao legenda, ali van njega ostala je priča koja ni posle više od četiri decenije ne prestaje da izaziva burne reakcije.