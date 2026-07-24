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Američki košarkaš, koji primarno igra na pozicijama krila i krilnog centra, je kao slobodan igrač došao u Filadelfiju, sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor u vrednosti od osam miliona dolara, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

"Mislio sam da je to bio kraj kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to saopštim i znao sam da mi treba vremena da zaista odlučim, ali sam bio prilično siguran da sam odigrao svoju poslednju utakmicu. Ipak, još uvek istinski volim ovu igru i imam još toga da pružim. ;Ne radim ovo zbog novca, ni zbog porodice. I dalje želim da se žrtvujem, da radim, da naporno treniram, da se takmičim, da pobeđujem i da imam priliku da ponovo osetim slast osvajanja šampionske titule. Verujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim", naveo je Džejms u objavi na društvenoj mreži Iks (X).

Džejms (41) je u Filadelfiju stigao iz Los Anđeles Lejkersa, za koje je igrao od 2018. godine.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Prošle sezone je 22. uzastopni put izabran za ol-stara NBA lige, a u toku regularnog dela je u proseku beležio 20,9 poena, 7,2 asistencije i 6,1 skok.

Džejms je rekorder NBA lige po ukupnom broju postignutih poena. On je 13. put bio član idealne petorke NBA lige, a četiri puta je bio i šampion tog takmičenja.

Osvojio je dve titule sa Majamijem (2012, 2013.), i po jednu sa Klivlendom (2016.) i Lejkersima (2020.). Proglašen je za MVP-a sve četiri finalne serije.

Saigrači Džejmsa u Filadelfiji biće i nekadašnji MVP NBA lige Džoel Embid, kao i dva aktuelna člana jedne od tri najbolje petorke tog takmičenja - Džejlen Braun iz druge petorke i Tajris Meksi iz treće petorke.