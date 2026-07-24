OGLASIO SE LEBRON POSLE (NE)OČEKIVANIH VESTI: Čuveni NBA star objasnio zašto je odluka pala na Filadelfiju
Američki košarkaš, koji primarno igra na pozicijama krila i krilnog centra, je kao slobodan igrač došao u Filadelfiju, sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor u vrednosti od osam miliona dolara, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).
"Mislio sam da je to bio kraj kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to saopštim i znao sam da mi treba vremena da zaista odlučim, ali sam bio prilično siguran da sam odigrao svoju poslednju utakmicu. Ipak, još uvek istinski volim ovu igru i imam još toga da pružim. ;Ne radim ovo zbog novca, ni zbog porodice. I dalje želim da se žrtvujem, da radim, da naporno treniram, da se takmičim, da pobeđujem i da imam priliku da ponovo osetim slast osvajanja šampionske titule. Verujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim", naveo je Džejms u objavi na društvenoj mreži Iks (X).
Džejms (41) je u Filadelfiju stigao iz Los Anđeles Lejkersa, za koje je igrao od 2018. godine.
Prošle sezone je 22. uzastopni put izabran za ol-stara NBA lige, a u toku regularnog dela je u proseku beležio 20,9 poena, 7,2 asistencije i 6,1 skok.
Džejms je rekorder NBA lige po ukupnom broju postignutih poena. On je 13. put bio član idealne petorke NBA lige, a četiri puta je bio i šampion tog takmičenja.
Osvojio je dve titule sa Majamijem (2012, 2013.), i po jednu sa Klivlendom (2016.) i Lejkersima (2020.). Proglašen je za MVP-a sve četiri finalne serije.
Saigrači Džejmsa u Filadelfiji biće i nekadašnji MVP NBA lige Džoel Embid, kao i dva aktuelna člana jedne od tri najbolje petorke tog takmičenja - Džejlen Braun iz druge petorke i Tajris Meksi iz treće petorke.