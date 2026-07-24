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Novi košarkaši Partizana, Alesandro Pajola i Kevarijus Hejs, podelili su prve utiske i izneli očekivanja po dolasku u redove beogradskih crno-belih.

Inače, Hejs je bio prvo pojačanje Partizana u uvodnom delu prelaznog roka za sezonu 2026/27, dok je Pajola najnovije ime koje je stiglo u tim pod vođstvom trenera Đoana Penjaroje.

"Želim da vide ko sam zaista, moju prirodu, moj talenat i ono što donosim na teren. To znači da se borim za svaku loptu, da igram odbranu do poslednjeg poseda i da uvek dajem svoj maksimum", rekao je Pajola u javljanju za KK Partizan.

Italijanski košarkaš je naglasio da mu je dobro poznat pakleni ambijent Beogradske arene, priznavši da mu se jedan poseban trenutak zauvek urezao u pamćenje.

"Mnogo puta sam igrao protiv Partizana. Posebno pamtim utakmicu protiv Virtusa u Evrokupu, kada nam je trener bio Saša Đorđević. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je izašao na teren i kada je cela dvorana skandirala njegovo ime. To je bilo neverovatno emotivno i posebno iskustvo."

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Opisujući svoj igrački profil, istakao je da su energija i bespoštedna borbenost njegove glavne karakteristike na terenu.

"Ja sam igrač koji uvek daje 100 odsto. Borim se za svaku loptu, igram odbranu do kraja i to je ono što morate da donesete na teren svaki put kada obučete dres", dodao je Italijan.

Kevarijus Hejs je poručio da svaku sekundu provedenu na parketu doživljava kao šansu da da svoj maksimum i doprinese uspehu tima.

"Kada ste na terenu, morate maksimalno da iskoristite svaki trenutak. Nikada ne znate koji će posed odlučiti utakmicu. Ljudi misle da je to u poslednjoj četvrtini, ali oni koji razumeju košarku znaju da prelomni trenutak može da se dogodi mnogo ranije. Možda baš tada stvorite energiju ili momentum koji će odvesti tim do pobede. Zato uvek jurim blokade, skačem na ofanzivne skokove i zakucavanja iz odbitka – sve što može da pomogne ekipi", rekao je Hejs.

Za sam kraj razgovora, snažni centar se posebno dotakao i vernih navijača Partizana.

"Igrao sam više puta protiv Partizana pred njegovim navijačima i uvek sam uživao u toj atmosferi, čak i kada su bili protiv mene. Oni su izuzetno strastveni i upravo to volim kod navijača. Svako veče izlazim na teren da dam sve od sebe i verujem da će ljudi koji i

skreno vole košarku to umeti da prepoznaju. Mislim da mogu da donesem energiju koja je ovom timu potrebna", rekao je Hejs.