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Dominikanski košarkaš Žan Montero zamenio je ovog leta opremu Valensije dresom evropskog prvaka Olimpijakosa.

Njegov dolazak ozvaničen je pre nekoliko sedmica i to na konferenciji za štampu na kojoj su braća Panajotis i Jorgos Angelopulos predstavili novog generalnog sponzora kluba. Tada su javnosti saopštili da je nova "osmica" upravo Montero.

Briljirao je Dominikanac prošle sezone u dresu Valensije, uništio je Panatiaikos u plej-ofu i pokazao da jeste igrač za velike utakmice. Tek mu je 23, NBA ga čeka ukoliko nastavi ovako, ali pre toga želi da se dodatno dokaže na Starom kontinentu.

Mnogi timovi su ga želeli, što nije nikakva tajna, a Montero je gostujući u podkastu Marega Deportes otkrio da je imao bogat poziv koji je odbio zarad igranja u Olimpijakosu.

1/4 Vidi galeriju Žan Montero u dresu Valensije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vicente Vidal Fernandez / Alamy /Profimedia, Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Naime, reč je o cifri od 10.000.000 evra za tri godine i stan.

"Olimpijakos je bio tim koji mi je ponudio najmanje novca, ali to je izbor koji je imao najviše smisla za moju karijeru. Gledam na trenera, tim, klub kao organizaciju i koliko brinu o igraču. Novac je važan, ne igram besplatno, ali to nije prva stvar koju gledam kada dođe ponuda. Postoje druge stvari koje su mi važnije", otkrio je.

Može samo da se nagađa ko mu je poslao takvu ponudu: Hapoel Tel Aviv, Dubai, Panatinaikos... Nema mnogo ekipa koje su spremne da izdvoje toliki novac.

Kurir sport / Sportske.net