Slušaj vest

Tridesetogodišnji organizator igre prošle sezone je u Evroligi odigrao 10 utakmica za Panatinaikos i prosečno beležio 5,2 poena i 1,1 asistenciju za nešto manje od 10 minuta na parketu. U prvenstvu Grčke imao je učinak od 6,3 poena i tri asistencije po meču.

Toliopulos se tako vraća u klub za koji je već igrao tokom delova četiri sezone. U sezoni 2023/24 predvodio je Aris do osmine finala Evrokupa, uz proseke od 14,4 poena i 3,6 asistencija na 17 utakmica u tom takmičenju.

Tokom karijere nastupao je za Panionios, Ikaros, Kolosos sa Rodosa, Olimpijakos, AEK, Jonikos i PAOK, pre nego što je drugi put obukao dres Arisa u sezoni 2022/23.

1/10 Vidi galeriju Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

Povratkom u Solun ponovo će sarađivati sa trenerom Vasilisom Spanulisom, nekadašnjim saigračem iz Olimpijakosa i aktuelnim selektorom reprezentacije Grčke. Pod njegovim vođstvom Toliopulos je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2025, a godinu ranije nastupio je i na Olimpijskim igrama u Parizu.

U dosadašnjoj karijeri osvojio je Kup Grčke sa AEK-om 2020. godine, isti trofej prošle sezone sa Panatinaikosom, dok je sa Olimpijakosom 2016. godine stigao do titule prvaka Grčke.