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Ražnatović je na društvenim mrežama podelio zagonetnu poruku koja je odmah privukla pažnju košarkaške javnosti.

"Dubrovačka republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vekovi su prošli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički", napisao je Ražnatović.

Mnogi su ovu poruku protumačili kao jasnu aluziju na Klivlend Kavalirse. Hezonja je rođen u Dubrovniku, dok se izraz "konjanički" lako povezuje sa nadimkom franšize iz Ohaja – Kavalirsima, pa su se odmah pojavile priče da bi upravo taj klub mogao da bude njegova naredna destinacija.

Hrvatskom reprezentativcu povratak u NBA ne bi bio nepoznat izazov. U najjačoj ligi sveta nastupao je od 2015. do 2018. godine za Orlando Medžik, a kasnije je nosio i dresove Njujork Niksa i Portland Trejlblejzersa.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©