MIŠKO ZAGOLICAO MAŠTU! Jedna objava otkrila Hezonjin novi klub? NBA velikan u trci za Hrvatom
Ražnatović je na društvenim mrežama podelio zagonetnu poruku koja je odmah privukla pažnju košarkaške javnosti.
"Dubrovačka republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vekovi su prošli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički", napisao je Ražnatović.
Mnogi su ovu poruku protumačili kao jasnu aluziju na Klivlend Kavalirse. Hezonja je rođen u Dubrovniku, dok se izraz "konjanički" lako povezuje sa nadimkom franšize iz Ohaja – Kavalirsima, pa su se odmah pojavile priče da bi upravo taj klub mogao da bude njegova naredna destinacija.
Hrvatskom reprezentativcu povratak u NBA ne bi bio nepoznat izazov. U najjačoj ligi sveta nastupao je od 2015. do 2018. godine za Orlando Medžik, a kasnije je nosio i dresove Njujork Niksa i Portland Trejlblejzersa.