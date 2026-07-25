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Nije stigao ni da zaigra za Seventisikserse, a već je dobio počast kakvu retko koji sportista može da sanja!

Nakon što je ozvaničeno da će "Kralj" karijeru nastaviti u Filadelfiji, guverner Pensilvanije Džoš Šapiro napravio je potez koji je momentalno postao glavna tema u Americi – 24. jul zvanično je proglasio "Danom Lebrona Džejmsa"!

Šapiro, poznat kao veliki navijač Siksersa, objavio je svečani proglas u kojem je poželeo dobrodošlicu jednom od najboljih košarkaša svih vremena, poručivši da je Pensilvanija počastvovana što će upravo Lebron predvoditi Filadelfiju u napadu na šampionski prsten.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Američki mediji otkrivaju da ovo nije bio samo simboličan gest. Šapiro je, navodno, pre potpisa lično razgovarao sa Lebronom i pokušao da ga ubedi da izabere Filadelfiju, pa je posle uspešno završenog posla imao dodatni razlog za slavlje.

Vest o dolasku četvorostrukog NBA šampiona izazvala je pravu euforiju. Društvene mreže preplavljene su reakcijama navijača, saigrači su javno slavili njegov dolazak, a dresovi sa Lebronovim prezimenom počeli su da nestaju iz prodavnica gotovo istog trenutka.