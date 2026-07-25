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Fondacija "Bogdan Bogdanović" otvorila je renoviran košarkaški teren u Osnovnoj školi "Slobodan Sekulić" u Užicu, pružajući učenicima bezbedniji i kvalitetniji prostor za igru, sport i druženje.

Posebnu vrednost ovom projektu daje činjenica da izgled terena nisu osmislili profesionalni dizajneri, već sami učenici. Kroz kreativno takmičenje koje je organizovala Fondacija, đaci su imali priliku da nacrtaju svoj košarkaški teren iz snova, a pobednički rad učenice šestog razreda danas je postao stvarnost.

Novi košarkaški teren, površine 378 metara kvadratnih, renoviran je u skladu sa najvišim standardima bezbednosti, kako bi svim učenicima pružio sigurno i kvalitetno mesto za sport i rekreaciju. Iz Fondacije su naglasili:

1/4 Vidi galeriju Fondacija Bogdan Bogdanović otvorila novi košarkaški teren u Užicu Foto: Fondacija Bogdan Bogdanović

"Ovo je peta škola u Srbiji u kojoj je Fondacija realizovala projekat obnove košarkaškog terena, nastavljajući svoju posvećenost stvaranju boljih uslova za decu i mlade. Posebno smo ponosni što su učenici svojim idejama učestvovali u osmišljavanju izgleda terena. Njihova mašta, kreativnost i ljubav prema sportu danas su postali trajni deo školskog dvorišta, stvarajući prostor koji će svakodnevno koristiti generacije dece koje dolaze."

Aleksandar Urošević, direktor Osnovne škole "Slobodan Sekulić" istakao je:

"Osnovna škola "Slobodan Sekulić" postoji od 1976. godine, a njen sportski teren koriste ne samo učenici, već i bivši đaci i stanovnici naselja Krčagovo. Velika nam je čast što je, zahvaljujući inicijativi naše bivše učenice, upravo naša škola izabrana za donaciju Fondacije Bogdan Bogdanović, koja će doprineti razvoju sporta u našoj zajednici."

O značaju inicijative govorila je i Marija Maričić, koordinatorka Kancelarije za mlade grada Užica, koja je i sama nekada pohađala ovu školu:

"Kao bivša učenica ove škole, omladinski radnik i bivša košarkašica, osećam veliki ponos i sreću što je inicijativa za obnovu ovog terena potekla upravo iz Kancelarije za mlade. Nadam se da će buduće generacije uživati u ovom prostoru, ali i da će ga čuvati i ceniti, jer on predstavlja zajedničko ulaganje u njihovu budućnost."

Fondacija "Bogdan Bogdanović" posvećena je stvaranju prostora u kojima će deca moći da odrastaju, razvijaju svoje talente i usvajaju vrednosti timskog duha, discipline i zajedništva. Novi teren u Užicu predstavlja još jedan korak ka ostvarivanju te misije.

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