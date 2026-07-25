SRPSKI KRALJ NBA MILIONA! Isplivala lista plata - samo jedna legenda zarađuje više od Jokića, brojke su NEVEROVATNE!
Nikola Jokić još jednom je potvrdio kakav status ima u NBA ligi - njegovo ime nalazi se u samom vrhu liste najplaćenijih!
Srpski superstar Denver Nagetsa nalazi se na drugom mestu liste najplaćenijih košarkaša za sezonu 2026/2027, a prema projekcijama plata inkasiraće čak 59.033.114 dolara.
Ispred njega nalazi se samo jedna legenda - Stef Kari. Plejmejker Golden Stejt Voriorsa biće najplaćeniji igrač NBA lige sa zaradom od 62.587.158 dolara u narednoj sezoni.
Jokić se tako našao ispred brojnih velikih imena svetske košarke, uključujući Janisa Adetokumba, Entonija Dejvisa i Džejsona Tejtuma, koji će prema projekcijama zaraditi po 58.456.566 dolara.
Na šestoj poziciji nalazi se Džoel Embid sa platom od 58.100.000 dolara, dok se među najplaćenijima nalaze i druge NBA megazvezde poput Devina Bukera, Džejlena Brauna i Karla-Entonija Taunsa.
Lista najplaćenijih NBA igrača za sezonu 2026/2027:
1. Stef Kari (Golden Stejt Voriors) – 62.587.158 dolara
2. Nikola Jokić (Denver Nagetsi) – 59.033.114 dolara
3. Entoni Dejvis (Vašington Vizardsi) – 58.456.566 dolara
4. Janis Adetokumbo (Majami Hit) – 58.456.566 dolara
5. Džejson Tejtum (Boston Seltiksi) – 58.456.566 dolara
6. Džoel Embid (Filadelfija Seventisiksersi) – 58.100.000 dolara
7. Džejlen Braun (Filadelfija Seventisiksersi) – 57.736.350 dolara
8. Devina Buker (Finiks Sansi) – 57.078.728 dolara
9. Karl-Entoni Tauns (Njujork Niksi) – 57.078.728 dolara
10. Džimi Batler (Golden Stejt Voriors) – 56.832.773 dolara