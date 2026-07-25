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Nikola Jokić još jednom je potvrdio kakav status ima u NBA ligi - njegovo ime nalazi se u samom vrhu liste najplaćenijih!

Srpski superstar Denver Nagetsa nalazi se na drugom mestu liste najplaćenijih košarkaša za sezonu 2026/2027, a prema projekcijama plata inkasiraće čak 59.033.114 dolara.

1/9 Vidi galeriju Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Ispred njega nalazi se samo jedna legenda - Stef Kari. Plejmejker Golden Stejt Voriorsa biće najplaćeniji igrač NBA lige sa zaradom od 62.587.158 dolara u narednoj sezoni.

Jokić se tako našao ispred brojnih velikih imena svetske košarke, uključujući Janisa Adetokumba, Entonija Dejvisa i Džejsona Tejtuma, koji će prema projekcijama zaraditi po 58.456.566 dolara.

Na šestoj poziciji nalazi se Džoel Embid sa platom od 58.100.000 dolara, dok se među najplaćenijima nalaze i druge NBA megazvezde poput Devina Bukera, Džejlena Brauna i Karla-Entonija Taunsa.

Lista najplaćenijih NBA igrača za sezonu 2026/2027:

1. Stef Kari (Golden Stejt Voriors) – 62.587.158 dolara

2. Nikola Jokić (Denver Nagetsi) – 59.033.114 dolara

3. Entoni Dejvis (Vašington Vizardsi) – 58.456.566 dolara

4. Janis Adetokumbo (Majami Hit) – 58.456.566 dolara

5. Džejson Tejtum (Boston Seltiksi) – 58.456.566 dolara

6. Džoel Embid (Filadelfija Seventisiksersi) – 58.100.000 dolara

7. Džejlen Braun (Filadelfija Seventisiksersi) – 57.736.350 dolara

8. Devina Buker (Finiks Sansi) – 57.078.728 dolara

9. Karl-Entoni Tauns (Njujork Niksi) – 57.078.728 dolara

10. Džimi Batler (Golden Stejt Voriors) – 56.832.773 dolara