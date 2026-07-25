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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp još jednom se našao u centru pažnje sportske javnosti nakon nedavnog obraćanja novinarima u Beloj kući.

U trenutku kada je medijskim prostorom odjeknula vest o transferu Lebrona Džejmsa iz Los Anđeles Lejkersa u Filadelfiju, prisutni novinari iskoristili su priliku da prvog čoveka SAD upitaju za komentar. Pitanje je bilo neizbežno - ko je za njega najbolji košarkaš svih vremena (GOAT): Majkl Džordan ili Lebron Džejms?ž

1/14 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Alika Jenner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

S obzirom na burnu istoriju sukoba između Trampa i novog asa Filadelfije, odgovor predsednika bio je u njegovom prepoznatljivom stilu:

"Majkl Džordan je moj prijatelj. Često igramo golf i on je zaista sjajan tip. Što se Lebrona tiče... Mislim da je možda rasista. A možda jednostavno ne voli Trampa, ne znam. Ja volim samo ljude koji vole mene, tako da je moj odgovor - Majkl Džordan", izjavio je Tramp.

Istorijat sukoba: Politika, društvene mreže i teške reči

Ovakav komentar predsednika SAD nije iznenađenje za one koji prate njegov odnos sa Džejmsom. Legendarni košarkaš godinama važi za jednog od najglasnijih kritičara Trampove administracije i politike, još od njegovog prvog mandata.

Lebron je u više navrata koristio svoj ogromni uticaj na društvenim mrežama i u medijima kako bi skrenuo pažnju na rasna pitanja u SAD, pri čemu je otvoreno podržavao Trampove političke rivale na predsedničkim izborima 2016, 2020. i 2024. godine.

S druge strane, ni Tramp mu nije ostajao dužan - često je na mreži X (nekadašnjem Tviteru) i u javnim nastupima prozivao Džejmsa, pa i dovodio u pitanje njegovu inteligenciju. Međutim, najnovijom izjavom otišao je korak dalje, otvoreno ga optuživši za rasizam.

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