Slušaj vest

Filadelfija se ne zaustavlja!

Posle spektakularnog dolaska Lebrona Džejmsa, koji je izabrao Seventisikserse u pokušaju da osvoji još jedan NBA prsten, stiže nova bomba iz Amerike - u Pensilvaniju bi mogao da dođe još jedan igrač sa šampionskim iskustvom.

Kako prenose američki izvori, Kentavijus Kaldvel-Poup pregovara o raskidu saradnje sa Memfisom i namera mu je da karijeru nastavi u Filadelfiji. Ako se dogovor realizuje, veteran bi ponovo delio svlačionicu sa Lebronom Džejmsom, sa kojim je već osvojio titulu u dresu Los Anđeles Lejkersa.

Ali ovaj potez posebno će zanimati navijače u Srbiji.

Kaldvel-Poup je bio jedan od važnih šrafova šampionskog Denvera iz sezone 2022/23, kada je zajedno sa Nikolom Jokićem stigao do prvog NBA prstena u istoriji Nagetsa. Njegova uloga bila je jasna – odbrana, energija i šut za tri poena u najvažnijim trenucima.

Sada bi mogao da postane deo nove Lebronove misije.

Seventisiksi su ovog leta odlučili da napadnu sam vrh NBA lige, a dolazak dvojice iskusnih šampiona pokazuje da klub želi rezultat odmah.

Lebron ima 41 godinu i ulazi u svoju 24. NBA sezonu, ali je jasno poručio da mu cilj nije novac, već još jedna šansa za osvajanje titule.

A u Filadelfiji veruju da upravo igrači poput Kaldvela-Poupa mogu da naprave razliku kada dođe vreme za plej-of bitke.