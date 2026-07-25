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Delovalo je da je povratak Alena Smailagića u Partizan realna opcija ovog leta, ali crno-beli su potpuno neočekivano dobili ozbiljnog konkurenta.

Kako prenosi Basketball Sphere, u trku za potpis srpskog reprezentativca uključio se Galatasaraj i odmah poslao ponudu vrednu čak 1,2 miliona evra.

Smailagić se tokom leta često dovodio u vezu sa crno-belima, posebno nakon što je propala mogućnost dolaska Zeka Ledeja. Prema pisanju Basketball Sphere, Partizan je tada usmerio pažnju ka svom bivšem igraču, ali od tada nije bilo konkretnih pomaka.

Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

U međuvremenu, situacija se potpuno promenila. Galatasaraj je ozbiljno zagrizao za Smailagića i prvi povukao konkretan potez slanjem bogate ponude, čime je dodatno zakomplikovao planove Partizana.

Virtus i dalje ima opciju da raskine ugovor sa srpskim centrom, koji važi i za narednu sezonu, ali bi u tom slučaju morao da mu isplati 300.000 evra. Ipak, u Bolonji razmatraju sve opcije, jer bi zadržavanje Smailagića značilo i isplatu ugovora vrednog više od milion evra tokom sezone 2026/27.

Prošla sezona nije bila uspešna ni za Virtus ni za Smailagića. Italijanski velikan ostao je bez trofeja, razočarao u Evroligi i ispao u polufinalu plej-ofa Serije A, dok srpski košarkaš nije uspeo da opravda velika očekivanja.

Ostaje da se vidi da li će Partizan uspeti da se vrati u trku ili će Galatasaraj odneti pobedu i dovesti Smailagića u Istanbul. Jedno je sigurno - rasplet transfer sage tek sledi.

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Opklada Smailagic i Madar Izvor: MONDO