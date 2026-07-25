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Delovalo je da je povratak Alena Smailagića u Partizan realna opcija ovog leta, ali crno-beli su potpuno neočekivano dobili ozbiljnog konkurenta.

Kako prenosi Basketball Sphere, u trku za potpis srpskog reprezentativca uključio se Galatasaraj i odmah poslao ponudu vrednu čak 1,2 miliona evra.

Smailagić se tokom leta često dovodio u vezu sa crno-belima, posebno nakon što je propala mogućnost dolaska Zeka Ledeja. Prema pisanju Basketball Sphere, Partizan je tada usmerio pažnju ka svom bivšem igraču, ali od tada nije bilo konkretnih pomaka.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

U međuvremenu, situacija se potpuno promenila. Galatasaraj je ozbiljno zagrizao za Smailagića i prvi povukao konkretan potez slanjem bogate ponude, čime je dodatno zakomplikovao planove Partizana.

Virtus i dalje ima opciju da raskine ugovor sa srpskim centrom, koji važi i za narednu sezonu, ali bi u tom slučaju morao da mu isplati 300.000 evra. Ipak, u Bolonji razmatraju sve opcije, jer bi zadržavanje Smailagića značilo i isplatu ugovora vrednog više od milion evra tokom sezone 2026/27.

Prošla sezona nije bila uspešna ni za Virtus ni za Smailagića. Italijanski velikan ostao je bez trofeja, razočarao u Evroligi i ispao u polufinalu plej-ofa Serije A, dok srpski košarkaš nije uspeo da opravda velika očekivanja.

Ostaje da se vidi da li će Partizan uspeti da se vrati u trku ili će Galatasaraj odneti pobedu i dovesti Smailagića u Istanbul. Jedno je sigurno - rasplet transfer sage tek sledi.