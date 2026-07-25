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KK Crvena zvezda gotovo je kompletirao roster za narednu sezonu.

Trener Ibon Navaro i sportski direktor Miloš Teodosić na dobrom su putu da stvore moćni tim.

Ibon Navaro na predstavljanju u KK Crvena zvezda Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Zamena za Kodija

Crveno-beli na spisku imaju 16 igrača, od toga petoricu novajlija. Evidentno je da ekipi nedostaju prvi plej i još jedan centar.

Odlaskom Kodija Miler-Mekintajera u Olimpijakos jasno je da je Crvenoj zvezdi potreban igrač istih, ako ne i boljih kvaliteta. Stigao je Kris Džons iz Hapoela, ali je još posle potpisa bilo jasno da će on biti drugi plej.

Navijači kluba sa Malog Kalemegdana su u čudu zašto Zvezda još nije dovela prvog pleja. Rukovodstvo kluba gledalo je ka Americi i rešenjima iz Evrolige. Dugo je u opticaju bio Tomaš Satoranski iz Barselone, bilo je i priče, ali je Čeh na kraju odlučio da ode u Hapoel iz Tel Aviva za veliku platu. Alesandro Pajola, koji je potpisao za Partizan, nikada nije bio opcija za Crvenu zvezdu, uveravaju iz kluba.

Fakundo Kampaco u duelu sa Kodijem Milerom-Mekintajerom prošle sezone Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Real na potezu

I sada se postavlja logično pitanje šta i koga čekaju na Malom Kalemegdanu. Jedino logično rešenje i odgovor na ovo pitanje je Fakundo Kampaco. Argentinac ima ugovor sa Realom iz Madrida i to je potencijalan problem, ali izgleda da u "kraljevskom klubu" razmišljaju o rekonstrukciji ekipe, pa bi Kampaco mogao da dobije odrešene ruke. Jasno je da bi u tom slučaju Crvena zvezda bila idealna sredina. Em, bi Kampaco došao na svoj teren, klub u kojem je voljen i poštovan, em bi Zvezda dobila moćno rešenje na mestu plejmejkera.

Fakundo Kampaco ima 35 godina, ali je i dalje na top nivou i predstavljao bi moćno pojačanje za crveno-bele. Da podsetimo, posle igranja u Denveru i Dalasu u NBA ligi, Kampaco je na Svetog Nikolu 19. decembra 2022. potpisao za Crvenu zvezdu.

1/7 Vidi galeriju Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Dva trofeja 2023.

Zaigrao je tek 2. marta 2023. i debitovao protiv Bajerna u Minhenu. Te sezone Zvezda predvođena trenerom Duškom Ivanovićem sezonu u Evroligi završila je na 10. poziciji sa skorom 17-17, a argentinski košarkaš je na devet odigranih utakmica beležio 15 poena i 5,9 asistencija po meču.

Sa Crvenom zvezdom Kampaco je osvojio Kup Radivoja Koraća i prvenstvo Srbije. U julu 2023. napustio je Beograd, jer je njegova supruga insistirala da nastave život u Madridu, a sa Realom je potpisao ugovor koji važi do leta 2027.

U Beogradu bi se osećao kao kod kuće - Fakundo Kampaco Foto: Uroš Arsić/ Mondo



Četvorica novajlija

Novi košarkaši Crvene zvezde posatli su: Kris Džons, David Kremer, Džonatan Motli i Patrik Boldvin Džunior. Očekuje se dolazak Vojina Medarevića, te još jednog centra i pleja.

Trener Ibon Navaro iz prošle sezone na raspolaganju ima: Džimija Batlera, Tajsona Kartera, Stefana Miljenovića, Nikolu Đurišića, Džordana Nvoru, Dejana Davidovca, Nikolu Kalinića, Ognjena Dobrića, Semija Odželaja, Čimu Monekea i Ebuku Izundua, mlade Jovana Bikića i povređenog Alekseja Nedeljkovića.