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KK Crvena zvezda gotovo je kompletirao roster za narednu sezonu.

Trener Ibon Navaro i sportski direktor Miloš Teodosić na dobrom su putu da stvore moćni tim.

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Ibon Navaro na predstavljanju u KK Crvena zvezda Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Zamena za Kodija 

Crveno-beli na spisku imaju 16 igrača, od toga petoricu novajlija. Evidentno je da ekipi nedostaju prvi plej i još jedan centar.

Odlaskom Kodija Miler-Mekintajera u Olimpijakos jasno je da je Crvenoj zvezdi potreban igrač istih, ako ne i boljih kvaliteta. Stigao je Kris Džons iz Hapoela, ali je još posle potpisa bilo jasno da će on biti drugi plej.

Navijači kluba sa Malog Kalemegdana su u čudu zašto Zvezda još nije dovela prvog pleja. Rukovodstvo kluba gledalo je ka Americi i rešenjima iz Evrolige. Dugo je u opticaju bio Tomaš Satoranski iz Barselone, bilo je i priče, ali je Čeh na kraju odlučio da ode u Hapoel iz Tel Aviva za veliku platu. Alesandro Pajola, koji je potpisao za Partizan, nikada nije bio opcija za Crvenu zvezdu, uveravaju iz kluba.

Fakundo Kampaco Kodi Miler Mekintajer
Fakundo Kampaco u duelu sa Kodijem Milerom-Mekintajerom prošle sezone Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Real na potezu  

I sada se postavlja logično pitanje šta i koga čekaju na Malom Kalemegdanu. Jedino logično rešenje i odgovor na ovo pitanje je Fakundo Kampaco. Argentinac ima ugovor sa Realom iz Madrida i to je potencijalan problem, ali izgleda da u "kraljevskom klubu" razmišljaju o rekonstrukciji ekipe, pa bi Kampaco mogao da dobije odrešene ruke. Jasno je da bi u tom slučaju Crvena zvezda bila idealna sredina. Em, bi Kampaco došao na svoj teren, klub u kojem je voljen i poštovan, em bi Zvezda dobila moćno rešenje na mestu plejmejkera.

Fakundo Kampaco ima 35 godina, ali je i dalje na top nivou i predstavljao bi moćno pojačanje za crveno-bele. Da podsetimo, posle igranja u Denveru i Dalasu u NBA ligi, Kampaco je na Svetog Nikolu 19. decembra 2022. potpisao za Crvenu zvezdu.

Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Dva trofeja 2023.  

Zaigrao je tek 2. marta 2023. i debitovao protiv Bajerna u Minhenu. Te sezone Zvezda predvođena trenerom Duškom Ivanovićem sezonu u Evroligi završila je na 10. poziciji sa skorom 17-17, a argentinski košarkaš je na devet odigranih utakmica beležio 15 poena i 5,9 asistencija po meču.

Sa Crvenom zvezdom Kampaco je osvojio Kup Radivoja Koraća i prvenstvo Srbije. U julu 2023. napustio je Beograd, jer je njegova supruga insistirala da nastave život u Madridu, a sa Realom je potpisao ugovor koji važi do leta 2027.

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U Beogradu bi se osećao kao kod kuće - Fakundo Kampaco Foto: Uroš Arsić/ Mondo


Četvorica novajlija

Novi košarkaši Crvene zvezde posatli su: Kris Džons, David Kremer, Džonatan Motli i Patrik Boldvin Džunior. Očekuje se dolazak Vojina Medarevića, te još jednog centra i pleja.

Trener Ibon Navaro iz prošle sezone na raspolaganju ima: Džimija Batlera, Tajsona Kartera, Stefana Miljenovića, Nikolu Đurišića, Džordana Nvoru, Dejana Davidovca, Nikolu Kalinića, Ognjena Dobrića, Semija Odželaja, Čimu Monekea i Ebuku Izundua, mlade Jovana Bikića i povređenog Alekseja Nedeljkovića.

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Kampaco u razgovoru sa Dozetom i Vasiljevićem posle utakmice Zvezda - Real Izvor: Kurir televizija