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U18 košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Slovačku na startu Evropskog prvenstva rezultatom 94:70.

Mučili su se naši juniori u prvom poluvremenu, imali su i rezultatski zaostatak (38:33), ali su u drugom delu rešili da dodaju gas i upišu pobedu na dominantan način.

Srbija U18 - Slovačka U18 Foto: FIBA

Treću četvrtinu "orlići" su dobili sa 32:18, četvrtu sa 29:14 i dokazali su da je loše prvo poluvreme bilo posledica sporijeg paljenja motora.

Najbolji u našem timu bio je Đorđe Gnjato sa 15 poena, Vuk Danilović dodao je 13, a dvocifreni su bili i Andrej Bjelić sa 12 i Nikola Karalić i Luka Roganović sa po 11 poena. Kod Slovaka se istakao Matus Ribar sa 15 poena.

Sa tribina je ovaj meč pratio i Predrag Danilović, koji je gledao svog sina Vuka kako blista. 

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Foto: FIBA

Naredni protivnik Srbije biće Turska (nedelja, 20.30), a zatim sledi meč protiv Danske (ponedeljak, 20.30).

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