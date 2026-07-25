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Sjajne partije na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina nisu prošle nezapaženo.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Selektor Srbije Dušan Alimpijević ranije je najavio da će neki igrači iz te selekcije dobiti priliku u seniorskom timu, dok će deo stručnog štaba činiti i Stevan Mijović, dosadašnji selektor U17 reprezentacije.

Srbija će u avgustu nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, mečevima protiv Islanda i Italije, gde bi Lukić mogao da dobije priliku za debi u seniorskoj konkurenciji, ako se nađe među 12 odabranih igrača.

Mladi bek je prethodne sezone, sa svega 16 godina, debitovao za seniorski tim Saragose, gde je ostavio veoma dobar utisak, kako u prvom timu, tako i u konkurenciji igrača do 22 godine.

Sa reprezentacijom Srbije U17 ovog leta osvojio je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, čime je potvrđen veliki potencijal generacije koja je prethodno osvojila evropsko zlato.

Selektor Dušan Alimpijević ranije je najavio da će neki igrači iz te selekcije dobiti priliku u seniorskom timu, dok će deo stručnog štaba činiti i Stevan Mijović, dosadašnji selektor U17 reprezentacije.

Srbija će u avgustu nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a pred Orlovima su dueli protiv Islanda i Italije, gde bi Lukić mogao da dobije priliku za debi u seniorskoj konkurenciji, ako se nađe među 12 odabranih igrača.