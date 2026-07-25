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Džonsu je ovog leta istekao ugovor sa Denver Nagetsima, ali nije postao potpuno slobodan igrač. Kao ograničeni slobodni agent (RFA), imao je pravo da pregovara sa drugim klubovima, dok Denver zadržava mogućnost da izjednači svaku ponudu i tako ga zadrži u svojim redovima.

Oklahoma je Džonsu ponudila dvogodišnji ugovor vredan 12 miliona dolara, a 24-godišnji košarkaš prihvatio je uslove.

Sada je potez na Denveru, koji ima 48 sati da odluči da li će izjednačiti ponudu Tandera. Ukoliko to ne učini, Džons će i zvanično postati novi član Oklahome.

Džons je prošle sezone bio važan igrač rotacije Nagetsa. U 64 odigrane utakmice prosečno je beležio 5,5 poena i 3,3 skoka za oko 22 minuta provedenih na parketu.

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Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium