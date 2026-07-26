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Novu transfer bomba! Doduše, možda i ne toliku veliku u smislu kvaliteta, ali sigurno dosta neočekivanu - kako tvrde evropski mediji, Luka Vildoza dolazi u Partizan!

Ovaj transfer je bio već viđen još "onda" kad je Argentinac ipak došao u Zvezdu, no, sada se čini da se sportska fortuna okrenula na tu stranu da Luku pošalje i u crno-bele boje kluba iz Beograda.

Jasno je to da Luka Vildoza nije više "onaj stari" iz perioda u Zvezdi, pogotovo meseca novembra kad je bio i MVP Evrolige, dosta toga se izdešavalo u njegovom životu, pa se to sve odrazilo na njegove igre.

Vildoza je tada raskinuo sa verenicom, potom se smuvao i sa Milicom Tasić, koju je sada i oženio i s kojom ima dete, pa se pretpostavlja da je i to razlog zašto je toliko hteo u Beograd.

Foto: Instagram/milicatasic12

Elem, posle Zvezde je Vildoza igrao za Panatinaikos, s kojim je uzeo Evroligu, bio je u Olimpijakosu, dok je poslednju sezonu odigrao u Virtusu iz Bolonje.

Vest o transferu Luke Vildoze je donekle najavio Španac Kema De Lukas, koji je rekao da ćemo dobiti igrača koji je igrao za "sva četiri najveća rivala" u Evroligi, što jasno aludira na Olimpijakos, Panatinaikos, Zvezdu i Partizan. Tu se ostavilo mesto za Luku Vildozu, Matijasa Lesora i Kevina Pantera.

Naravno, ljudi su nagađali i da se radi o Mariju Hezonji, ali, jasno je da Hrvat ide u NBA ligu. Nedugo nakon što je Kema postavio ovu zagonetku, javio se i Aris Barkas, koji je potvrdio - Luka Vildoza dolazi u Partizan.