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Iako još uvek nije odigrao ni sekund u dresu Seventisiksersa, Lebron Džejms je već podigao ogromnu prašinu u Filadelfiji.

Nakon višenedeljnih nagađanja i razmišljanja o odlasku u igračku penziju, živa legenda košarke presekla je i potpisala dvogodišnji ugovor sa Siksersima vredan osam miliona dolara. Džejms je naglasio da je ovo njegova "poslednja velika odluka u karijeri", donesena sa jasnim ciljem - napadom na još jedan šampionski prsten.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Cene ulaznica skočile i do pet puta

Uticaj njegovog potpisa odmah se odrazio na novčanike navijača i sekundarno tržište karata:

Eksplozija cena na TickPick-u: Dok je prosečna cena karte za mečeve Siksersa prošle sezone iznosila skromnih 68 dolara, najjeftinija ulaznica za predstojeći pripremni meč sada košta čak 283 dolara.

Haos na SeatGeek-u: Najjeftinije mesto za pripremni okršaj protiv Bostona (16. oktobra) skočilo je sa 107 na neverovatnih 540 dolara - i to za manje od sat vremena nakon zvanične objave o transferu.

Lebron još nije obučen istrčao na parket, ali je u Filadelfiji već naveliko počela opšta groznica za predstojeću sezonu!

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