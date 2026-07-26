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Odluka Filipa Petruševa (26) da karijeru nastavi u Dubaiju iznenadila je mnoge ljubitelje košarke. Nakon odličnih izdanja u dresu Crvene zvezde, srpski reprezentativac imao je opciju da ostane na Malom Kalemegdanu, ali se ipak opredelio za potpuno novi izazov. Nakon sezone u kojoj je nastupao u Evroligi i podigao pehar ABA lige sa novim timom, Petrušev je u opsežnom razgovoru za Sport klub sumirao utiske i ponudio uvid u dešavanja iza kulisa.

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tanka je linija između ljubavi i 'neljubavi'

Govoreći o reakcijama navijača i odlasku iz redova beogradskog crveno-belog velikana, Petrušev je iskreno priznao da razume emociju javnosti, ali i da postoji druga strana priče:

"Rekao bih da je tanka linija između ljubavi i hajde da kažemo "neljubavi". Mislim, reč je mržnja, ali nije to toliko strašno baš. Da li mi je žao? Verovatno jeste, ali sam morao da se istreniram u poslednjih nekoliko godina da ne sme da me dotiče šta drugi ljudi misle. Mogao bih da... Kad bi ljudi znali celu situaciju, razumeli bi sve. Ali, nije moje da pričam o tome, mnogo toga se izdešavalo", izjavio je Petrušev u intervjuu za Sport klub.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Više mu leže treneri "stare škole"

Kroz dosadašnju karijeru, a naročito nakon epizode u NBA ligi, Petrušev je sarađivao sa ozbiljnim trenerskim imenima - od Duška Ivanovića i Janisa Sferopulosa u Zvezdi, preko Ergina Atamana i Jorgosa Barcokasa, pa sve do Jurice Golemca i sada Ćavija Paskvala.

Osvrćući se na različite metodologije rada, istakao je koji profil stručnjaka mu najviše prija:

"Generalno mi više leže treneri koji nekad viču na mene, da mi stave do znanja kad pogrešim i guraju me da budem bolji. Navikao sam na to odmalena. Zato sam imao više uspeha sa Duškom i Janisom. Drugačiji su tip trenera naravno, ali i Sferopulos me gurao do maksimuma. Ataman i Barcokas su veliki treneri, ali ne funkcionišu tako sa igračima. Nije tu samo komunikacija, već i način rada koji mi odgovara. Nije nikakav izgovor zaista, samo kažem da mi možda više leže ti malo drčniji treneri, ta stara škola."

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Najdraže uspomene? Pobede nad Partizanom i "šou" u Nišu

Na pitanje koje bi utakmice ponovo odigrao samo da bi još jednom osetio isti naboj i adrenalin, mladi košarkaš nije imao dilemu. Izbor je pao na mečeve u crveno-belom dresu:

"Moram dve da izaberem, obe iz Zvezde. Derbi sa Partizanom u Evroligi, u gostima, možda čak i prvi derbi. Mali broj naših navijača, sve je protiv tebe, to su mi najupečatljivije utakmice koje nose najveću težinu i najlepše su za igranje. Izdvojio bih i Kup u Nišu kada smo gubili 15-20 razlike, pa preokrenuli. Duško je tad isključen, bio je opšti šou. Volim kad je haos, onda je interesantno", poručio je Petrušev.

Za kraj, dodao je i da bi voleo da u budućnosti ponovo ode preko bare i dobije novu priliku u NBA ligi, ali napominje da mu to u ovom trenutku nije primarni fokus u karijeri.

Kurir Sport / Sport klub

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