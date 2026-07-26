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Ipak plan priprema je već poznat, pa će crno-beli igrati na "Pavlos Janakopulos" turniru u Atini.

Ekipa Đoana Penjaroje će od 18. do 20. septembra učestvovati na ovom tradicionalnom turniru koji će se igrati u dvorani "OAKA".

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Naravno, domaćin je Panatinaikos, a to znači da će Željko Obradović voditi Zelene protiv Partizana prvi put od odlaska iz redova crno-belih

Pored Panatinaikosa i Partizana, učešće na turniru će uzeti i solunski PAOK kojeg sa klupe predvodi još jedan nekadašnji trener beogradskih crno-belih Andrea Trinkijeri, dok će četvrti učesnik biti istanbulski Bešiktaš na čijoj klupi sedi aktuelni selektor srpskog nacionalnog tima Dušan Alimpijević.

Crno-beli su do sada u svoje redove doveli Lamara Stivensa, Alesandro Pajola, Kevarijusa Hejsa, Nikolu Tanaskovića, a ugovor je produžio kapiten Vanja Marinković. Očekuje se da će se uskoro ozvaničiti dolazak Vendela Mura i Luke Vildose.