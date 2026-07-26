GOTOVO! LUKA VILDOZA JE NOVI KOŠARKAŠ PARTIZANA: Crno-beli objavili dolazak bivšeg igrača Crvene zvezde
Košarkaški klub Partizan objavio je zvanično da je Luka Vildoza novi igrač ovog kluba.
"Argentinski reprezentativac Luka Vildoza je novo pojačanje Partizana. Doskorašnji igrač Virtusa je tokom karijere igrao i za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Baskoniju, argentinski Kuilmes, kao i NBA ligaša, Milvoki Baks. U dresu reprezentacije Argentine, Luka Vildoza je postao vicešampion sveta 2019. godine. Od naredne sezone, Vildoza će nositi dres Partizana sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor!", stoji u objavi Partizana.
Vildoza je karijeru započeo u Kilmesu IZ Mar del Plate, odakle je 2016. godine otišao u Baskoniju. Sa Duškom Ivanovićem na klupi, osvojio je titulu prvaka Španije u sezoni 2019/20, uz titulu MVP-a finala.
Potom se otisnuo u NBA, gde je bio član Njujork Niksa i Milvoki Baksa.
Vratio se u Evropu u oktobru 2022. godine, kada je postao član Crvene zvezde. Postao je ljubimac navijača, zajedno sa zemljakom Fakundom Kampacom.
Narednog leta je otišao u Panatinaikos, sa kojim je osvojio titulu Evrolige.
U leto 2024. godine napravio je "neoprostivo", kada je iz Panatinaikosa direktno prešao u Olimpijakos.
Prošle godine je otišao u Virtus iz Bolonje, gde je ponovo sarađivao sa Duškom Ivanovićem.
Vildoza je tako postao jedinstven po tome da je bio član Partizana, Crvene zvezde, Panatinaikosa i Olimpijakosa, odnosno učesnik dva najveća gradska derbija u Evroligi.