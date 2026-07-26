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Košarkaški klub Partizan objavio je zvanično da je Luka Vildoza novi igrač ovog kluba.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

"Argentinski reprezentativac Luka Vildoza je novo pojačanje Partizana. Doskorašnji igrač Virtusa je tokom karijere igrao i za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Baskoniju, argentinski Kuilmes, kao i NBA ligaša, Milvoki Baks. U dresu reprezentacije Argentine, Luka Vildoza je postao vicešampion sveta 2019. godine. Od naredne sezone, Vildoza će nositi dres Partizana sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor!", stoji u objavi Partizana.

Vildoza je karijeru započeo u Kilmesu IZ Mar del Plate, odakle je 2016. godine otišao u Baskoniju. Sa Duškom Ivanovićem na klupi, osvojio je titulu prvaka Španije u sezoni 2019/20, uz titulu MVP-a finala.

Potom se otisnuo u NBA, gde je bio član Njujork Niksa i Milvoki Baksa.

Vratio se u Evropu u oktobru 2022. godine, kada je postao član Crvene zvezde. Postao je ljubimac navijača, zajedno sa zemljakom Fakundom Kampacom.

Narednog leta je otišao u Panatinaikos, sa kojim je osvojio titulu Evrolige.

U leto 2024. godine napravio je "neoprostivo", kada je iz Panatinaikosa direktno prešao u Olimpijakos.

Prošle godine je otišao u Virtus iz Bolonje, gde je ponovo sarađivao sa Duškom Ivanovićem.

Vildoza je tako postao jedinstven po tome da je bio član Partizana, Crvene zvezde, Panatinaikosa i Olimpijakosa, odnosno učesnik dva najveća gradska derbija u Evroligi.