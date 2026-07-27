Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vraća se u NBA ligu, pošto je dogovorio jednogodišnji ugovor vredan 2,8 miliona dolara sa Klivlend Kavalirsima, preneo je ESPN, pozivajući se na Majkla Telema iz agencije 'Excel Sports Management'.
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HRVAT NAPUŠTA MADRID: Hezonja se vraća u NBA, potpisao za Klivlend
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Hezonja, peti pik na NBA draftu 2015. godine, dobio je novu priliku da oživi karijeru u najjačoj ligi sveta, u kojoj nije igrao od sezone 2019/20. U Klivlendu će imati važnu ulogu na poziciji krila u ekipi koja je prošle sezone stigla do finala Istočne konferencije.
Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Prema navodima američkih medija, za povratak 30-godišnjeg hrvatskog reprezentativca u NBA bili su ozbiljno zainteresovani i Golden Stejt Voriorsi, ali je Hezonja na kraju izabrao Klivlend.
Posle odlaska iz NBA, Hezonja je izgradio uspešnu karijeru u Evroligi, a u redove Kavalirsa stiže kao jedan od najboljih igrača elitnog evropskog takmičenja.
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