Slušaj vest

Hezonja, peti pik na NBA draftu 2015. godine, dobio je novu priliku da oživi karijeru u najjačoj ligi sveta, u kojoj nije igrao od sezone 2019/20. U Klivlendu će imati važnu ulogu na poziciji krila u ekipi koja je prošle sezone stigla do finala Istočne konferencije.

Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema navodima američkih medija, za povratak 30-godišnjeg hrvatskog reprezentativca u NBA bili su ozbiljno zainteresovani i Golden Stejt Voriorsi, ali je Hezonja na kraju izabrao Klivlend.

Posle odlaska iz NBA, Hezonja je izgradio uspešnu karijeru u Evroligi, a u redove Kavalirsa stiže kao jedan od najboljih igrača elitnog evropskog takmičenja.

Ne propustiteKošarkaMIŠKO ZAGOLICAO MAŠTU! Jedna objava otkrila Hezonjin novi klub? NBA velikan u trci za Hrvatom
FMP_v_Mega-A00790.JPG
EvroligaHRVAT NAPRAVIO HAOS U REALU! Tražio da ode, ali napravio neverovatan propust zbog kojeg mu je sve propalo
Mario Hezonja
Košarka"O, PA TI SI, BRE" Hezonja prvi put otkrio šta se desilo usred čuvene TUČE sa Partizanom: Tražio sam koga da jurim, a onda sam naleteo na ludog Smailagića!
Mario Hezonja
KošarkaZASLUGA ZA MAESTRALNA PARTIJE! Hezonja zasenio sve i dobio MVP priznanje od FIBA
Mario Hezonja

00:43
Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca Izvor: Arena Sport