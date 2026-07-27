Slušaj vest

Jedna od najlepših srpskih sportistkinja, odbojkašica Milica Vidačić, i mladi košarkaš Miloš Šojić, koji je nedavno sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, više ne kriju svoju romansu!

Milica godinama oduševljava uspesima, ali i izgledom zbog kog je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih sportistkinja Srbije, dok je Šojić posle sjajnih partija na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina postao jedno od najzvučnijih nada srpske košarke.

Ništa manje uspešna ovog leta nije bilo ni Vidačićeva, pošto se i ona okitila srebrom sa Srbijom na Evropskom pevenstvu U22!

1/4 Vidi galeriju Milica Vidačić i Miloš Šojić Foto: PrintscreenInstagram

Da među njima vlada posebna hemija, moglo se naslutiti i po objavama na društvenim mrežama. Zajedničke fotografije, osmesi koje ne skidaju sa lica i brojne reakcije njihovih prijatelja dali su naslututu da među dvoje uspešnih sportista nešto ima...

Nakon dužeg vremena, sada su odlučili da svoju ljubav pokažu i javno, zajedničkom objavom na Instagramu.

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije Foto: FIBA

1/7 Vidi galeriju Milica Vidacic Foto: PrintscreenInstagram

Miloš je ovog leta bio jedan od članova generacije koja je Srbiji donela srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, a odličnim partijama skrenuo je pažnju na svoj ogroman potencijal. S druge strane, Milica je bila jedna od najzapaženijih igračica Srbije i najbolji poenter našeg tima u finalu Evropskog prvenstva protiv Italije.