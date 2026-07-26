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Muška U18 reprezentacija Srbije doživela je prvi poraz na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u okviru 2. kola grupe B izgubila u Trentu od Turske sa 53:57 (10:22, 10:11, 10:11, 23:13), pa je sada na učinku 1-1. Turska je upisala drugu pobedu.

1/5 Vidi galeriju Mlada U18 košarkaška reprezentacija Srbije Foto: FIBA

Tim trenera Saše Ocokoljića u ponedeljak od 20.30 časova igraju utakmicu trećeg kola protiv Danske.

Naš tim je loše odigrao prvu četvrtinu, kada je lošim procentom šuta dozvolio rivalu da stekne dvocifrenu prednost.

U nekoliko navrata Srbija je uspevala da smanji zaostatak, ali ne i da preokrene.

Ipak, uprkos tome što je za 30 minuta postigla 30 poena, naš tim je mogao do pobede.

"Orlići" su napravili seriju 15:0 na startu poslednje četvrtine i poveli sa 45:44 u 35. minutu. Nažalost, to nije bilo dovoljno, Turska je uzvratila sa 11:2 i napravila nedostižnu prednost.

Vuk Danilović je sa 11 poena bio najefikasniji u srpskom timu. Po devet poena su psotigli Đorđe Gnjato (3 sk) i Andrija Šušić (5 sk), a osam Andrej Bjelić (5 sk, 3 as).