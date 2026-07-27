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Argentinski košarkaš Luka Vildoza najnovije je pojačanje Partizana, objavili su crno-beli u nedelju uveče.

Vildoza u redove crno-belih stiže iz italijanskog Virtusa, a bitna stavka u njegovoj karijeri jeste da je igrao za Crvenu zvezdu.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Upravo ta činjenica da je nosio crveno-beli dres početna je tačka priče po kojom bi 30-godišnjak rođen u Mar del Plati igrao kao domaći igrač za crno-bele.

Vildoza je tokom boravka u Crvenoj zvezdi upoznao Milicu Tasić, sa kojom se kasnije i venčao. Par je u maju ove godine dobio i sina Tea.

Sedam dana pre venčanja Vildoza se uzeo pravoslavnu veru u Hramu Svetog Save.

Upravo brak sa srpskom odbojkašicom daje Luki mogućnost da dobije srpski pasoš, samim tim postane i domaći igrač. Partizan bi na taj način dobio igrača više za domaća takmičenja u kojima je, podsetimo, broj stranaca ograničen na četiri.

U ovom trenutku, Đoan Penjaroja od domaćih igrača ima na raspolaganju Vanju Marinkovića, Arijana Lakića, Mitra Bošnjakovića, Marija Nakića, Uroša Mijailovića, povratnika Nikolu Tanaskovića, ali i Žofrija Lovernja koji je takođe dobio srpski pasoš.