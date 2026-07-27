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Transfer Luke Vildoze u Partizan ne prestaje da izaziva reakcije.

Posle šokantnog transfera, koji je razbesneo navijače crveno-belih, na Instagramu se oglasio i dugogodišnji kapiten Zvezde - Branko Lazić. Iako nije napisao ni reč o Vildozi niti pomenuo njegov dolazak u Partizan, mnogi su njegovu poruku odmah povezali upravo sa najzvučnijim poslom ovog leta.

Lazić nije direktno pomenuo Vildozu, ali je objavio fotografije nekadašnjih stranaca Crvene zvezde Čarlsa Dženkinsa i Majka Cirbesa, uz kratak, ali veoma upečatljiv opis:

"Samo njih dvojica."

Objava Branka Lazića Foto: Screenshot

Tri reči bile su dovoljne da pokrenu lavinu komentara na društvenim mrežama. Navijači crveno-belih u tome su videli jasnu poruku o odanosti klubu, budući da su Dženkins i Cirbes ostali upamćeni kao stranci koji su se vraćali u Zvezdu i stekli poseban status među Delijama.

Iako Lazić nije objasnio na šta je tačno mislio, mnogi smatraju da je njegova objava bila reakcija na Vildozin prelazak u Partizan, transfer koji je zazvao mnogo polemike u košarkaškoj javnosti.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Podsetimo, transfer je posebno odjeknuo zbog Vildozinih reči koje su navijači Crvene zvezde dobro zapamtili. Na pitanje da li bi jednog dana mogao da zaigra za Partizan, Argentinac je svojevremeno kratko odgovorio:

"Ne, nema šanse. Nikada."

Zbog toga je njegov potpis za crno-bele za mnoge predstavljao potpuno neočekivan obrt.

Ovog leta ipak je postao novi košarkaš Partizana, a Lazićeva zagonetna objava samo je dodatno podgrejala raspravu koja ne jenjava.