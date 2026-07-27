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Nikola Jokić može da odahne! Drama oko njegovog saigrača završena je srećno po Denver, koji nije dozvolio da Spenser Džons napusti Kolorado i pojača jednog od najvećih rivala.

Oklahoma Siti Tander je krenuo po Džonsa i ponudio mu dvogodišnji, potpuno garantovani ugovor vredan 12 miliona dolara, a informaciju je prvi objavio dobro obavešteni NBA insajder Šems Čaranija.

1/3 Vidi galeriju Spenser Džons Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Činilo se da je Jokićev saigrač već na putu ka novoj sredini, ali Denver nije sedeo skrštenih ruku. Nagetsi su imali pravo da izjednače ponudu kao Džonsov dosadašnji klub i upravo su to uradili – pa će važan šraf ekipe ostati uz srpskog asa.

Odluka Denvera nije bila nimalo laka. Zadržavanje Džonsa značajno će povećati troškove franšize, ali su Nagetsi procenili da je njegova uloga u timu oko Nikole Jokića previše važna da bi ga tek tako pustili.

Džons je prošle sezone izrastao u jednog od korisnijih igrača rotacije Denvera. Odigrao je 64 utakmice, od kojih je 37 počeo kao starter, a u plej-ofu je takođe dobio značajnu minutažu.