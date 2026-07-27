DRAMA OKO JOKIĆEVOG SAIGRAČA! Oklahoma mu ponudila 12 miliona, već je bio na izlaznim vratima - a onda je usledio ŠAH-MAT potez Denvera!
Nikola Jokić može da odahne! Drama oko njegovog saigrača završena je srećno po Denver, koji nije dozvolio da Spenser Džons napusti Kolorado i pojača jednog od najvećih rivala.
Oklahoma Siti Tander je krenuo po Džonsa i ponudio mu dvogodišnji, potpuno garantovani ugovor vredan 12 miliona dolara, a informaciju je prvi objavio dobro obavešteni NBA insajder Šems Čaranija.
Činilo se da je Jokićev saigrač već na putu ka novoj sredini, ali Denver nije sedeo skrštenih ruku. Nagetsi su imali pravo da izjednače ponudu kao Džonsov dosadašnji klub i upravo su to uradili – pa će važan šraf ekipe ostati uz srpskog asa.
Odluka Denvera nije bila nimalo laka. Zadržavanje Džonsa značajno će povećati troškove franšize, ali su Nagetsi procenili da je njegova uloga u timu oko Nikole Jokića previše važna da bi ga tek tako pustili.
Džons je prošle sezone izrastao u jednog od korisnijih igrača rotacije Denvera. Odigrao je 64 utakmice, od kojih je 37 počeo kao starter, a u plej-ofu je takođe dobio značajnu minutažu.